رحيل 4 لاعبين من الأهلي في يناير بأمر توروب .. من هم؟

وافق ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل 4 لاعبين من الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك في ظل الرغبة في عدم الحاجة لهم خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية، فضلا عن تدعيم المراكز الخاصة بهم بصفقات جديدة.. فمن هم؟

جدير بالذكر أن فترة الميركاتو الشتوى لأندية الدوري المصري تستمر لمدة 39 يومًا، حيث تبدأ من يوم 1 يناير وتنتهى يوم 8 فبراير، حتى يصبح أمام كل فريق الوقت الكاف لإبرام التعاقدات التى يرغب فيها.

صفقات الأهلي المرتقبة

تتجه إدارة الأهلي بدعم من الجهاز الفني نحو ضم صفقات جديدة من داخل الدوري المصري، نظرًا لجاهزيتهم وانسجامهم مع أجواء المنافسة المحلية، إضافة إلى إمكانية قيدهم سريعًا دون قيود انتقالات خارجية أو فترات تأهيل طويلة.

وفي مقدمة الأسماء المرشحة، يأتي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ولاعب منتخب مصر، والذي يحظى بإعجاب كبير من الجهاز الفني. كما يتواجد ضمن دائرة الاهتمام يحيى زكريا مدافع غزل المحلة، الذي ظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي.

أما الاسم الثالث فهو اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم نادي بتروجيت، الذي يقدم أداءً لافتًا، ويُعد من المواهب التي يتابعها الأهلي منذ فترة، فضلا عن وجود عدد من الصفقات الأجنبية وعلى رأسها مركز المهاجم.

رحيل 4 لاعبين عنيي الأهلي

وفيما يخص قائمة الراحلين، أكد الإعلامي جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية، أن توروب وافق على رحيل كل من أشرف داري، وأحمد رضا، ومصطفى العش، في يناير المقبل، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يمانع خروجهم بشرط توفر عروض رسمية تحقق استفادة مالية وفنية للنادي، خاصة أن اللاعبين لا يشاركون بصفة أساسية في الفترة الحالية.

وأوضح الغندور، أن المدرب الدنماركي وضع شرطًا خاصًا بشأن المحترف الصربي جراديشار، حيث أبدى موافقته على رحيله في حالة واحدة فقط، عن النادي الأهلي، وهي أن يتم تعويضه بالتعاقد مع صفقتين في مركز المهاجم الصريح خلال يناير، لضمان عدم حدوث أي نقص عددي أو فني في مركزه.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى إلى تعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحل عن صفوف الفريق، الميركاتو الماضي، للانتقال إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي. هذا بالإضافة إلى تدعيم مراكز الدفاع، خاصة بعد تلقي العديد من الأهداف في بداية الموسم.