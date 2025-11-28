قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
رياضة

تحرك عاجل في الأهلي بعد إصابات لاعبيه من جماهير الجيش الملكي

الاهلي والجيش الملكي
الاهلي والجيش الملكي
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن دراسة النادي الأهلي التقدّم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضد جماهير نادي الجيش الملكي المغربي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي بسبب تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة ويوثق شكواه بفيديوهات وصور".

اشتباك لاعبي الأهلي والجيش الملكي

توقفت مواجهة فريقي الأهلي والجيش الملكي المغربي بسبب الشغب الجماهيري واشتباك لاعبي الفريقين بعد تسجيل الاهلي هدف التعادل، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت المباراة أكثر من 6 دقائق بسبب قيام الجماهير المغربية برمي زجاجات المياه على مصطفى شوبير وإشعال الشماريخ، وتسبب ذلك في اشتباك لاعبي الفريقين.

