تحرك عاجل في الأهلي بعد إصابات لاعبيه من جماهير الجيش الملكي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن دراسة النادي الأهلي التقدّم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضد جماهير نادي الجيش الملكي المغربي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي بسبب تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة ويوثق شكواه بفيديوهات وصور".

اشتباك لاعبي الأهلي والجيش الملكي

توقفت مواجهة فريقي الأهلي والجيش الملكي المغربي بسبب الشغب الجماهيري واشتباك لاعبي الفريقين بعد تسجيل الاهلي هدف التعادل، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت المباراة أكثر من 6 دقائق بسبب قيام الجماهير المغربية برمي زجاجات المياه على مصطفى شوبير وإشعال الشماريخ، وتسبب ذلك في اشتباك لاعبي الفريقين.