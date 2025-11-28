محمد سامي يودع مسابقة دولة التلاوة وتأهل علي عثمان لمواصلة مشواره

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة جولة فاصلة مشوقة بين المتسابقين على أحمد على عثمان الحاصل على 265 درجة، ومحمد سامي محمد سليمان الحاصل على 262 درجة، وذلك لحسم المتسابق الذي سيغادر المنافسة.

وجاء قرار البرنامج بترجيح كفة المتسابق على أحمد على عثمان بعد تفوقه في الجولة الفاصلة، ليستمر في مشواره داخل المسابقة، فيما غادر المتسابق محمد سامي المنافسة بعد أداء مشرف وإشادة من لجنة التحكيم.

نتائج الحلقة الخامسة

أعلنت لجنة التحكيم الدرجات التفصيلية للمتسابقين في هذه المرحلة، وجاءت كالتالي:

محمود كمال الدين محمود: 273 درجة

عمر على عوض: 268 درجة

خالد عطية عبد الخالق: 267 درجة

عبد الله عبد الموجود السيد: 266 درجة

على أحمد على عثمان: 265 درجة

محمد سامى محمد سليمان: 262 درجة

وشهدت الحلقة مستوى متقاربًا بين المتسابقين، ما جعل الفارق بينهم ضئيلًا وأضفى حماسًا كبيرًا على المنافسة.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يهدف دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق في الاختبارات

شارك في اختبارات البرنامج الذي يُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في أكبر تجمع للمواهب القرآنية في مصر.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز علماء القراءات وفنون المقامات:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك عدد كبير من كبار العلماء كضيوف شرف، منهم:

د. أسامة الأزهري، د. نظير محمد عياد، فضيلة د. علي جمعة، الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ العالمي محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز كبرى وتكريم للفائزين

تصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 3.5 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الأول في كل من الترتيل والتجويد على مليون جنيه، إلى جانب:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته

إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

إمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

مراحل تصفية قوية

شهدت التصفيات النهائية منافسة بين آلاف المتقدمين، وتم اختيار أفضل 32 متسابقًا للدخول في المنافسات الأساسية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة د. أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد دولة التلاوة منصة رائدة لدعم المواهب القرآنية، وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ دور مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.