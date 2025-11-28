قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هو الموت فيه تريند .. شقيقة هبة الزياد توضح حقائق تهديد الإعلامية الراحلة
وزارة الثقافة تكشف الآثار الناتجة عن حريق ديكور مسلسل الكينج باستديو مصر
بركلات الترجيح.. أهلي جدة يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ "هيثم" متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
توك شو

لجنة تحكيم دولة التلاوة للمتسابق محمد سامي: صوت دافئ يدخل القلب

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة إشادة واسعة من لجنة التحكيم بأداء المتسابق محمد سامي محمد سليمان، الذي قدم تلاوة مؤثرة لاقت إعجاب الخبراء والحكام، وسط تنافس قوي بين المشاركين الذين يمثلون نخبة من المواهب القرآنية الشابة في مصر.

إشادة كبيرة من لجنة التحكيم

أعربت لجنة تحكيم دولة التلاوة عن تقديرها الشديد للأداء المميز للمتسابق محمد سامي، وجاء تعليق اللجنة على قراءته:
"قراءتك جميلة وصوتك قوي ونغمك ممتاز، وأنا محتار فيكم من الجمال.. صوتك دافئ يدخل القلب، وصوتك لا يفرض على المستمع.. ربنا يوفقك."

كما أكد الحكام أن المتسابق يتمتع بموهبة واضحة وقدرة على إيصال روح التلاوة بإحساس راقٍ وصوت مميز.

مصطفى حسني: اختيار الله أنفع للعبد

وفي تعليقه على أداء المتسابق، قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني:
"الله يجيب لطلب العبد بما ينفعه، واختيار الله أنفع للعبد من اختيار العبد لنفسه."
مشيرًا إلى أن كل خطوة في مشوار المتسابقين تحمل حكمة إلهية ومعنى يستحق التأمل.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

ويهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يُذاع أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق في الاختبارات

شهدت اختبارات البرنامج، الذي يُقام بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

تضم اللجنة نخبة من أبرز علماء وأعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك في الحلقات كبار الضيوف من العلماء والقراء، منهم:
د. أسامة الأزهري، د. نظير محمد عياد، فضيلة د. علي جمعة، الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والمغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تصل القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة إلى 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.
كما تتضمن الجوائز:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوت الفائزين

إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

إمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل

إقبال كبير وتصفيات قوية

شهدت مراحل التصفيات منافسة حادة بين آلاف المتسابقين، وانتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتأهل للحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة برئاسة د. أسامة الأزهري.

برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة المتسابق محمد سامي

