قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

اشتعلت الأجواء داخل مجموعة الأهلي عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تقاربت نتائج الفرق بشكل كبير وازدادت فرص الجميع في المنافسة على بطاقتي التأهل. 

فقد فرض التعادل الإيجابي بين الأهلي والجيش الملكي المغربي مزيدًا من الإثارة على شكل المجموعة، ليظل الباب مفتوحًا أمام جميع الأندية قبل الجولات المقبلة.

الأهلي يتصدر المجموعة رغم التعادل

نجح النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية دون التعرض لأي خسارة. ويواصل الفريق المصري مشواره بثبات بحثًا عن حسم بطاقة التأهل مبكرًا، خاصة أنه يمتلك عناصر خبرة وقدرة على التعامل مع مواجهات خارج الأرض التي دائمًا ما تكون حاسمة في مشوار البطولة.

يانغ أفريكانز يزاحم الأهلي في القمة

ويشارك فريق يانغ أفريكانز التنزاني الأهلي في صدارة المجموعة بالرصيد نفسه من النقاط، بعد أن حقق بدوره فوزًا وتعادلًا في أول مباراتين. ويبدو الفريق التنزاني عازمًا على إحداث مفاجآت في هذه النسخة من البطولة، ليشكل ضغطًا كبيرًا على الأهلي في صراع المركز الأول.

الجيش الملكي وشبيبة القبائل في موقف معقد

في المقابل، يحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثالث بنقطة واحدة فقط، حصدها من تعادل إلى جانب خسارة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه شبيبة القبائل الجزائري المتواجد في المركز الرابع بفارق الأهداف. ورغم تراجع موقفهما، إلا أن حظوظهما في المنافسة ما زالت قائمة، خصوصًا مع تبقي أربع جولات يمكن أن تغيّر الكثير في شكل الترتيب.

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت قمة الجولة الثانية مواجهة مثيرة على ملعب مولاي الحسن، حيث انتهت المباراة بين الأهلي والجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1، بعد أداء قوي من الطرفين. وأطلق الحكم أحمد الشلماني صافرة النهاية ليعلن اقتسام الفريقين نقاط اللقاء، وليزداد معها اشتعال الصراع في المجموعة قبل المراحل الحاسمة المقبلة


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

ترشيحاتنا

محمود حميدة

محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة.. فيديو

حماس

خبير استراتيجي: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس

المتسابق على عثمان

محمد سامي يودع مسابقة دولة التلاوة وتأهل علي عثمان لمواصلة مشواره

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد