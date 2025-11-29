ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا

اشتعلت الأجواء داخل مجموعة الأهلي عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تقاربت نتائج الفرق بشكل كبير وازدادت فرص الجميع في المنافسة على بطاقتي التأهل.

فقد فرض التعادل الإيجابي بين الأهلي والجيش الملكي المغربي مزيدًا من الإثارة على شكل المجموعة، ليظل الباب مفتوحًا أمام جميع الأندية قبل الجولات المقبلة.

الأهلي يتصدر المجموعة رغم التعادل

نجح النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية دون التعرض لأي خسارة. ويواصل الفريق المصري مشواره بثبات بحثًا عن حسم بطاقة التأهل مبكرًا، خاصة أنه يمتلك عناصر خبرة وقدرة على التعامل مع مواجهات خارج الأرض التي دائمًا ما تكون حاسمة في مشوار البطولة.

يانغ أفريكانز يزاحم الأهلي في القمة

ويشارك فريق يانغ أفريكانز التنزاني الأهلي في صدارة المجموعة بالرصيد نفسه من النقاط، بعد أن حقق بدوره فوزًا وتعادلًا في أول مباراتين. ويبدو الفريق التنزاني عازمًا على إحداث مفاجآت في هذه النسخة من البطولة، ليشكل ضغطًا كبيرًا على الأهلي في صراع المركز الأول.

الجيش الملكي وشبيبة القبائل في موقف معقد

في المقابل، يحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثالث بنقطة واحدة فقط، حصدها من تعادل إلى جانب خسارة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه شبيبة القبائل الجزائري المتواجد في المركز الرابع بفارق الأهداف. ورغم تراجع موقفهما، إلا أن حظوظهما في المنافسة ما زالت قائمة، خصوصًا مع تبقي أربع جولات يمكن أن تغيّر الكثير في شكل الترتيب.

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت قمة الجولة الثانية مواجهة مثيرة على ملعب مولاي الحسن، حيث انتهت المباراة بين الأهلي والجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1، بعد أداء قوي من الطرفين. وأطلق الحكم أحمد الشلماني صافرة النهاية ليعلن اقتسام الفريقين نقاط اللقاء، وليزداد معها اشتعال الصراع في المجموعة قبل المراحل الحاسمة المقبلة



