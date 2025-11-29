حمادة هلال والعسيلي يشعلان أجواء زفاف لميس الشريف | شاهد

شهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة مساء اليوم احتفال المنتج محمد الشريف بزفاف ابنته لميس على أحمد عبد الغني، وذلك وسط حضور لافت من كبار الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، إضافة إلى السفير التركي بالقاهرة صالح مطلو.

وشهد الحفل مشاركة واسعة من قيادات مجتمع الأعمال، من بينهم محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، وأسامة باشا أمين اتحاد عام الغرف التجارية، إلى جانب حضور سميرة العشيري الأمين العام للغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة، وعدد كبير من رجال الأعمال.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة الشريف فرحته، من بينهم ياسر جلال، محمد ثروت وزوجته، بسمة، عصام كاريكا، فريال يوسف، كريم أبو زيد, منذر رياحنة، والاعلامي طارق علام والفنانة عايدة الجزائرية، والمخرج بيتر ميمي والمخرج شادي علي.

وأحيا حفل الزفاف النجم حمادة هلال الذي قدم الفقرة الأولى بعدد من أشهر أغنياته، بينها "أنا لا مسطول ولا بطوح" و"الناس الحلوة". كما قدم النجم محمود العسيلي مجموعة من أجمل أغنياته التي أشعلت أجواء الحفل.