حمادة هلال يحصد جائزة أفضل مطرب لعام 2025 من مهرجان The Best

علق النجم حمادة هلال علي حصوله علي جائزة أفضل مطرب لعام 2025 مهرجان The Best.

تعليق حمادة هلال

وكتب حمادة هلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: أنا ممتن جداً لجائزة أفضل مطرب لعام 2025 مهرجان The Best رغم إنى كنت مقصر شوية فى الفترة الأخيرة. لكن ثقتكم فيا بتعطينى دافع كبير عشان أقدم شغل أحسن. إن شاء الله الفترة الجاية هتكون مليانة أغانى حلوة وهبقى موجود معاكم أكتر".

وكان قد هنّأ الفنان حمادة هلال، الفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور.

وكتب حمادة هلال عبر ستوري حسابه على انستجرام: “أختي الغالية الف مبروك يارب يسعدكم ويفرح قلبكم”

View all 50 comments