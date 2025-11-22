قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
ماس محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى رحيله

ماس محمد رحيم
ماس محمد رحيم
يارا أمين

كتبت ابنة الملحن الراحل محمد رحيم رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت فيها عن اشتياقها العميق لوالدها بعد عام من رحيله، مؤكدة أن فقدانه ترك فراغًا كبيرًا في حياتها لا يمكن تعويضه.

وكتبت ماس محمد رحيم: "فكرت كتير في الكلام الي نفسي أقوله النهارده، والي عارفه كويس اوي انه هيوصلك و هتحس بيا عشان الي بيني و بينك
مكانش و عمره ما هيكون في الارض و انتهى عليها و بس
يمكن بقالي ٣ شهور بحاول اجمع كلامي و بقالي سنه بحاول اصدق، انا بقيت ادور عليك في تفاصيل عمري".

وتابعت: “ما كنتش باخد بالي منها في العادي..بدور على صوتك في كلامي وملامحك في مرايتي وفي وشوش اخواتي واهلنا، كل ما بتوحشني يا بابا بتفرج عليهم و بشوفك فيهم”.

وأضافت: “كل كلامك يهمني واي حاجه كانت بتيجي في بالك و لو ثانيه كانت بتشغل تفكيري و يمكن عشان كدا انا مش بنسى، انا كنت بشوف حركاتك و تعبيراتك ومش بعيوني و خلاص انت ليك مكان خاص جوا قلبي، و كل ما أفتكر ذكراياتنا و ارجع للماضي، من كتر احساسي بيك بحس ان اللحظه لسه عايشه و ان في بعد تاني انا و انت و هارتي قاعدين سوا في المكتب بنضحك بليل على حاجه مفيش حد هيفهمها لو سمعونا، او لسا بنتمشى في الشارع و انا بتغني بصوت عالي عشان انا و هارتي نضحك و نتكسف و انت تضحك على رد فعلنا، انا فقدت روحي ونفسي و احساسي و ادراكي و شغفي لما انت مشيت ولاكن كل مره بفتكرك فيها والله والله بيرجعولي تاني، و لو حد عايزني في حاجه بجد يحلفني بعيونك”.

واختتمت: "ذكرى اليمه و بتوجعني وبتحطمني و لاكن كفايه عندي اني بفتكرك انت، ورب العالمين رزقني بيك و خلاني بنتك و خلى حبك في قلبي كبير كدا عشان توحشني
اوي اوي اوي اوي كدا، ادعو ل قلبي بالرحمه و المغفرة".

ماس محمد رحيم تشارك في مسابقة أفضل فنانة صاعدة بـ joy awards

عبرت ماس رحيم ابنة الملحن الراحل محمد رحيم عن سعادتها بعد ترشحها كأفضل فنانة صاعدة لـ حفل الـ joy awards.

وأكدت ماس في ستوري لها نشرتها عبرت انستجرام أنها تشعر بالفخر بهذا الترشيح خصوصا أنها المصرية الوحيدة في هذه الفئة وتشارك في المسابقة بعد نجاح أغنيتها «ضيعتني» وهي من كلمات وألحان والدها الراحل محمد رحيم وتوزيع كريم أسامة.

وطلبت ماس من جمهورها المشاركة في التصويت لها خصوصا أنها تفاجأت بهذا الترشيح الذي يتزامن مع السنوية الأولى للملحن الراحل محمد رحيم والتي تأتي يوم 23 من نوفمبر الجاري

