قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل دعاء قيام الليل يغير القدر؟.. 6 أسباب تجعلك لا تفوته
في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي

محمد رحيم
محمد رحيم
ميرنا محمود

أثار طارق رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم الجدل بمنشور صادم في ذكري وفاه شقيقه الأولي.

وكتب طارق رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :غدا الأحد إن شاء الله ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥م 
السنوية الأولى لوفاتك يا أغلى عليا من نفسى يا أبن أم كما كان يقول سيدنا هارون لأخيه سيدنا موسى عليهما السلام سنة عدت مش عارف غير إنى أقول لولا فضل من الله عليا بالثبات والرحمة لكنت مشيت فى الشوارع مجنون أكلم نفسى.

و تابع : سنة عدت وأنا بسال نفسى الناس اللى كنت عايش معاهم دول بعد اللى عرفته بعد رحيلك كنت بتعاملهم وعايش معاهم ازاى سنة عدت بفضل الله وانا بسأل نفسى ازاى كنت شايل كل ده لوحدك ومش بتتكلم حاطط فى نفسك وصامت ازاى كنت عارف نعيش مع وحوش ما بيرحموش ازاى كنت عايش مع طامعبن خططوا لنهايتك بلا رحمة كل هدفهم ياكلوك حى  وبعدها ينكروك ويقولوا مكانش لاقى يأكلنا كذا وافتراء بالبهتان أكلوا لحمك ونهشوك حى ميت ومصوا دمك الضعيف وأخدوا شقى عمرك بلا رحمه كانوا بينهشوا فى لحمك ودمك واعصابك وأنت مستحمل وساكت وصامت ما بتنطقش.

و أستكمل: ازاى كنت عايش مع كدابين حتى النفس اللى بيتنفسوه الخداع والكدب وانت مكنتش كده ولا دى أشكال كانت تنفع تمشى حتى من جنبك أد كده كنت حمول وملاك أد كده كنت كتوم وبطل قد كده كنت قافل علي نفسك وأهلك واخوك وحبايبك ظلمات جهنم خوفا علينا وساكت عشان كده تعبت وقلبك الأبيض النقى ما أتحملش كل الظلم والجفاء والقسوة فرحلت فى هدوء من غير ما تتعب أى حد كعادتك عمرك ما تعبت حد .


و أضاف:زى ما انت طول عمرك كنت بطل وراجل موقف وجدع وشهم وساكت وكنت راقى ونقى ونضيف وكنت بتتعالى عن صغائر الأمور وكنت باصص للدنيا بنظارة واسعه فكنت عارف حقيقتها ومكنتش بتاع دنيا يا رحيم اسم على مسمى نفسى اسالك بصرخه يسمعها اهل الارض والسماء ازاى كنت عايش فى وسط عصابه من وحوش ما بيرحموش وكنت ساكت ما بتتكلمش وكنت قافل طاقه تحتها جهنم والعه ما ظهرتش غير بعد رحيلك .

و أختتم :الله يرحمك وينجيك ويسعدك ويمتعك ويهنيك يا شهيد يكفى إن ربنا حبك فحبب فيك كل خلقه انت رحت للمكان الاعظم الجنة عند الله وحده رحلت جسدا  لكن سيرتك العطره هى عطر بيتغنى ويستنشقه كل صغير وكبير وسمعتك واسمك الحلو هيا هيا وبتزيد وكل الناس قالت الملاك الطاهر محمد رحيم الشهيد اللى راح لربنا شهيد والحمد لله يا حبيبى انك ما بين ايادى الله أرحم الراحمين فى جنات عدن ونعم أجر العاملين ان شاء الله سلملى على بابا وماما يا رحومه وأذكرنى عند ربك بالخير وادعيلي زى ما بدعيلك كل لحظه ان شاء الله وحقك ربنا هيجبهولك والله حقك عند ربنا ولا يظلم ربك أحدا.

رحيم الملحن الراحل محمد رحيم محمد رحيم الراحل محمد رحيم شقيق محمد رحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

المتهمين

30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفله في حادث تصادم بـ مكة المكرمة

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

المتهمين

ألعاب غير أخلاقية ومنافسات سيئة الأدب | أولياء أمور الطلاب ضحايا المدرسة الدولية يكشفون لـ “صدى البلد” تفاصيل مروعة

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المدرسة الدولية

غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

صورة المتهمين

مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أموال

تأييد منع متهم وزوجته من التصرف في أموالهم بقضية مصر للمقاصة | تفاصيل

أموال

تفاصيل منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال

أرشيفية

حبس ديلر مخدرات لاتهامه بـغسل 140مليون جنيه

بالصور

مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. احتضن شريكك اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

كنز العراق

بعد ضجة الـ176سبيكة.. التحقيق يكشف حقيقة صادمة وراء كنز الخانوكة

معتمر وزوجته

بعد ما خلى الناس تعيط.. حقيقة فيديو الزوج الباكي في الحرم

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد