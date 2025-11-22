في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي

أثار طارق رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم الجدل بمنشور صادم في ذكري وفاه شقيقه الأولي.

وكتب طارق رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :غدا الأحد إن شاء الله ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥م

السنوية الأولى لوفاتك يا أغلى عليا من نفسى يا أبن أم كما كان يقول سيدنا هارون لأخيه سيدنا موسى عليهما السلام سنة عدت مش عارف غير إنى أقول لولا فضل من الله عليا بالثبات والرحمة لكنت مشيت فى الشوارع مجنون أكلم نفسى.

و تابع : سنة عدت وأنا بسال نفسى الناس اللى كنت عايش معاهم دول بعد اللى عرفته بعد رحيلك كنت بتعاملهم وعايش معاهم ازاى سنة عدت بفضل الله وانا بسأل نفسى ازاى كنت شايل كل ده لوحدك ومش بتتكلم حاطط فى نفسك وصامت ازاى كنت عارف نعيش مع وحوش ما بيرحموش ازاى كنت عايش مع طامعبن خططوا لنهايتك بلا رحمة كل هدفهم ياكلوك حى وبعدها ينكروك ويقولوا مكانش لاقى يأكلنا كذا وافتراء بالبهتان أكلوا لحمك ونهشوك حى ميت ومصوا دمك الضعيف وأخدوا شقى عمرك بلا رحمه كانوا بينهشوا فى لحمك ودمك واعصابك وأنت مستحمل وساكت وصامت ما بتنطقش.

و أستكمل: ازاى كنت عايش مع كدابين حتى النفس اللى بيتنفسوه الخداع والكدب وانت مكنتش كده ولا دى أشكال كانت تنفع تمشى حتى من جنبك أد كده كنت حمول وملاك أد كده كنت كتوم وبطل قد كده كنت قافل علي نفسك وأهلك واخوك وحبايبك ظلمات جهنم خوفا علينا وساكت عشان كده تعبت وقلبك الأبيض النقى ما أتحملش كل الظلم والجفاء والقسوة فرحلت فى هدوء من غير ما تتعب أى حد كعادتك عمرك ما تعبت حد .



و أضاف:زى ما انت طول عمرك كنت بطل وراجل موقف وجدع وشهم وساكت وكنت راقى ونقى ونضيف وكنت بتتعالى عن صغائر الأمور وكنت باصص للدنيا بنظارة واسعه فكنت عارف حقيقتها ومكنتش بتاع دنيا يا رحيم اسم على مسمى نفسى اسالك بصرخه يسمعها اهل الارض والسماء ازاى كنت عايش فى وسط عصابه من وحوش ما بيرحموش وكنت ساكت ما بتتكلمش وكنت قافل طاقه تحتها جهنم والعه ما ظهرتش غير بعد رحيلك .

و أختتم :الله يرحمك وينجيك ويسعدك ويمتعك ويهنيك يا شهيد يكفى إن ربنا حبك فحبب فيك كل خلقه انت رحت للمكان الاعظم الجنة عند الله وحده رحلت جسدا لكن سيرتك العطره هى عطر بيتغنى ويستنشقه كل صغير وكبير وسمعتك واسمك الحلو هيا هيا وبتزيد وكل الناس قالت الملاك الطاهر محمد رحيم الشهيد اللى راح لربنا شهيد والحمد لله يا حبيبى انك ما بين ايادى الله أرحم الراحمين فى جنات عدن ونعم أجر العاملين ان شاء الله سلملى على بابا وماما يا رحومه وأذكرنى عند ربك بالخير وادعيلي زى ما بدعيلك كل لحظه ان شاء الله وحقك ربنا هيجبهولك والله حقك عند ربنا ولا يظلم ربك أحدا.