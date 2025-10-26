رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم

أحيا النجم صابر الرباعي حفل ختام الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من عشاق الطرب الأصيل.

وخلال الحفل، وجّه الرباعي رسالة مؤثرة لروح الملحن الراحل محمد رحيم، داعيًا له بالرحمة، وقدم له تحية خاصة من خلال أداء أغنية "وحشني جدًا" من ألحانه، في لحظة حملت مشاعر الوفاء والتقدير.

كما تألق صابر بمجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، منها "اتحدى العالم"، "مخزون السعادة"، "سيدي منصور"، و*"بارشا"،* إلى جانب تقديمه رائعة أم كلثوم "دارت الأيام"، التي أشعلت أجواء الطرب على المسرح.

وأعرب الرباعي عن سعادته بالمشاركة في ختام المهرجان، قائلاً: "شرف كبير لي أن أختتم هذا الحدث الموسيقي العريق، وأشكر كل القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفرقة الموسيقية الرائعة."

وكان الحفل قد شهد أيضًا فقرة مميزة للفنانة سوما التي قدمت مجموعة من الأغاني الكلاسيكية، منها "أكذب عليك" لوردة، وميدلي لفيروز، إلى جانب أغنيتها الشهيرة "لو كنا بنحبها"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام، بتسليم جوائز المهرجان لعدد من الأطفال الفائزين في مسابقاته المختلفة.

يُذكر أن الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية اختارت كوكب الشرق أم كلثوم شخصية العام، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها، وكرّمت 10 من رموز الموسيقى العربية من مصر والأردن والمغرب والسودان، تقديرًا لعطائهم الفني الكبير.