ماس محمد رحيم المرشحة كأفضل فنانة صاعدة لـ حفل joy awards

عبرت ماس رحيم ابنة الملحن الراحل محمد رحيم عن سعادتها بعد ترشحها كأفضل فنانة صاعدة لـ حفل الـ joy awards.

ماس محمد رحيم تشارك في مسابقة أفضل فنانة صاعدة بـ joy awards

وأكدت ماس في ستوري لها نشرتها عبرت انستجرام أنها تشعر بالفخر بهذا الترشيح خصوصا أنها المصرية الوحيدة في هذه الفئة وتشارك في المسابقة بعد نجاح أغنيتها «ضيعتني» وهي من كلمات وألحان والدها الراحل محمد رحيم وتوزيع كريم أسامة.

وطلبت ماس من جمهورها المشاركة في التصويت لها خصوصا أنها تفاجأت بهذا الترشيح الذي يتزامن مع السنوية الأولى للملحن الراحل محمد رحيم والتي تأتي يوم 23 من نوفمبر الجاري

يذكر أنه انطلقت رسميًا مرحلة الترشيح لجوائز Joy Awards التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السادسة، ما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في اختيار نجومهم المفضلين والتصويت لهم عبر التطبيق الرسمي الخاص بالجائزة، المتاح على «App Store» و«Google Play».

ويُقام حفل Joy Awards هذا الموسم يوم السبت 17 يناير 2026، وسط ترقّب واسع من الجمهور وصنّاع الترفيه في الوطن العربي والعالم، حيث تُكرَّم خلاله أبرز الإنجازات في مجالات الدراما، الموسيقى، السينما، الإبداع الرقمي.





