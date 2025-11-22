ماس محمد رحيم توجه رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى رحيله

كتبت ابنة الملحن الراحل محمد رحيم رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت فيها عن اشتياقها العميق لوالدها بعد عام من رحيله، مؤكدة أن فقدانه ترك فراغًا كبيرًا في حياتها لا يمكن تعويضه.

وكتبت ماس محمد رحيم: "فكرت كتير في الكلام الي نفسي أقوله النهارده، واللي عارفة كويس أوي أنه هيوصلك و هتحس بيا عشان اللي بيني و بينك

مكانش وعمره ما هيكون في الأرض و انتهى عليها و بس

يمكن بقالي ٣ شهور بحاول أجمع كلامي و بقالي سنة بحاول أصدق، أنا بقيت أدور عليك في تفاصيل عمري".

وتابعت: “ما كنتش باخد بالي منها في العادي..بدور على صوتك في كلامي وملامحك في مرايتي وفي وشوش إخواتي وأهلنا، كل ما بتوحشني يا بابا بتفرج عليهم و بشوفك فيهم”.

وأضافت: “كل كلامك يهمني وأي حاجة كانت بتيجي في بالك و لو ثانية كانت بتشغل تفكيري و يمكن عشان كدا أنا مش بنسى، أنا كنت بشوف حركاتك و تعبيراتك ومش بعيوني وخلاص أنت ليك مكان خاص جوا قلبي، و كل ما أفتكر ذكراياتنا و ارجع للماضي، من كتر احساسي بيك بحس إن اللحظة لسة عايشة و إن في بعد تاني انا و انت و هارتي قاعدين سوا في المكتب بنضحك بليل على حاجه مفيش حد هيفهمها لو سمعونا، او لسا بنتمشى في الشارع و انا بتغني بصوت عالي عشان انا و هارتي نضحك و نتكسف و أنت تضحك على رد فعلنا، أنا فقدت روحي ونفسي و إحساسي و إدراكي و شغفي لما أنت مشيت ولكن كل مرة بفتكرك فيها والله والله بيرجعولي تاني، و لو حد عايزني في حاجه بجد يحلفني بعيونك”.

واختتمت: "ذكرى أليمة و بتوجعني وبتحطمني و لكن كفاية عندي إني بفتكرك أنت، ورب العالمين رزقني بيك و خلاني بنتك و خلى حبك في قلبي كبير كدا عشان توحشني

أوي أوي اوي أوي كدا، ادعو ل قلبي بالرحمة و المغفرة".

ماس محمد رحيم تشارك في مسابقة أفضل فنانة صاعدة بـ joy awards

عبرت ماس رحيم ابنة الملحن الراحل محمد رحيم عن سعادتها بعد ترشحها كأفضل فنانة صاعدة لـ حفل الـ joy awards.

وأكدت ماس في ستوري لها نشرتها عبرت انستجرام أنها تشعر بالفخر بهذا الترشيح خصوصا أنها المصرية الوحيدة في هذه الفئة وتشارك في المسابقة بعد نجاح أغنيتها «ضيعتني» وهي من كلمات وألحان والدها الراحل محمد رحيم وتوزيع كريم أسامة.

وطلبت ماس من جمهورها المشاركة في التصويت لها خصوصا أنها تفاجأت بهذا الترشيح الذي يتزامن مع السنوية الأولى للملحن الراحل محمد رحيم والتي تأتي يوم 23 من نوفمبر الجاري