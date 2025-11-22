فيفي عبده نجمة خللي بالك من مراتك فى رمضان

تعاقدت النجمة فيفي عبده على بطولة مسلسل "خللي بالك من مراتك" والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

واتفق المنتج محمد أبو العزم مع النجمة الكبيرة فيفي عبده عللغ بطولة المسلسل وهو من تأليف تامر عيد المنعم وإخراج محمد حمدي.



مسلسل "خللي بالك من مراتك" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي حول العلاقات الزوجية ويشارك فيفي عبده البطولة النجوم أحمد بدير، تامر عبدالمنعم، إنتصار، محمد لطفي وآخرون ومن المتوقع بداية التصوير منتصف الشهر المقبل بين القاهرة ودبي.

وكانت شاركت الفنانة فيفي عبده فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة٢”

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة "العتاولة 2"

كشف البرومو الترويجي لمسلسل "العتاولة 2" عن إضافة خط درامي جديد يزيد من حدة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي يميز المسلسل.