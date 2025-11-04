برسالة مؤثرة.. حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد ابنته

حرص الفنان حماده هلال علي تهنئة أبنته بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و شارك حماده هلال صورة برفقة أبنتة و علق كاتبا: كل سنة وانت طيبة يا قلب أبوكي الله يحفظك ياراما يارب يحميكي ويبارك في عمرك ويحفظ كل اللي زيك يا حبيبتي .

علي الجانب الاخر كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة الفنان حمادة هلاللتورطها في سرقة مشغولات ذهبية وهاتف من الفيلا الخاصة به في التجمع الخامس.

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب السرقة خادمة الفنان حمادة هلال التي قامت بسرقة هاتف محمول ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وشكلت أجهزة مباحث القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة المسروقات من الفيلا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الفنان حمادة هلال أفاد بتعرّضه للسرقة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة الأولية أن أصابع الاتهام تشير إلى الخادمة هي التي قامت بسرقة محتويات من الفيلا وفرت هاربة.