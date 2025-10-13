حمادة هلال وأحمد سعد يشعلان احتفالات الجماهير فى ستاد القاهرة

أحيأ حمادة هلال وأحمد سعد احتفالات منتخب مصر بالتأهل لبطولة كأس العالم 2026 مع الجماهير فى ستاد القاهرة .



وأشلعت أغاني حمادة هلال أحمد سعد بالاضافة الى الالعاب النارية التى تألق فيها الفنان احمد عصام حماس الجماهير التى تفاعلت مع الاحتفالات بشكل مبهج .



وهزم منتخب مصر، منتخب غينيا بيساو، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وسجل محمد حمدي هدف منتخب مصر في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من رأسية بعد عرضية من أحمد نبيل كوكا.

وشهد المباراة سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء بالكامل وشكل أكثر من خطورة على مرمى غينيا بيساو، دون خطورة تذكر من جانب المنتخب الغيني.

وبتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده للنقطة 26 في صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند النقطة 10 ليحتل المركز الرابع في المجموعة.