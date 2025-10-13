خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب

قال مسعود الفك، المتخصص في الشأن الإيراني، إن الشارع الإيراني بات الإلتزام بالحجاب يتراجع، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعتبر تحدٍّ للسلطة في الدولة الإيرانية.

وأضاف مسعود الفك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المشاهد التي ظهرت بوجود سيدات إيرانيات دون حجاب؛ دليل على أن السلطة في إيران أجبرت المرأة في إيران على ارتدائه.

وأشار المتخصص في الشأن الإيراني، إلى أن السلطات لا تلجأ إلى القوة لفرض الحجاب خلال الفترة الحالية، لأنه عندما تم استخدام القوة؛ جاء بنتائج عكسية، وهو ما ظهر خلال تلك الفترة.