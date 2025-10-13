قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين

بدأت، حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك في مناطق عدة داخل الضفة الغربية، استعدادًا لاستقبال دفعة من الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الجارية بين حركة "حماس" وإسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ويأتي هذا التحرك في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، أتمت عملية إحصاء وتجهيز كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، والمحتفظ بهم في ثلاث نقاط داخل قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح قيادي بحماس في تصريحات صحفية ، أن لقاءً فنيًا عقد مساء الأحد، بين ممثلين عن الحركة والصليب الأحمر، بدون تغطية إعلامية، لمناقشة التفاصيل النهائية وآلية عملية التسليم.

وفي سياق متصل، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ ، وسط جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وبحسب المصادر، فإن حركة "حماس" تصر على شمول القائمة النهائية لـ"الستة الكبار"، وعلى رأسهم القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.

وأكدت المصادر أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات المتبقية، مشيرين إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت استعدادها لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعدد من الجثث، حتى قبل الموعد المقرر، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء القادة الستة.

