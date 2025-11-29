عدوان إسرائيلي جديد علي الضفة الغربية وشبان فلسطينيين يتصدون لقوات الاحتلال



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، بالإضافة إلى إقتحام قوات الاحتلال لمنطقة صرصورية ومخيم العروب بالخليل في الضفة الغربية.



كما وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية بحسب ماصرحت مصادر إعلامية.

فيما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية ، وذلك بالتزامن مع إعتداء مستوطنون على مركبات فلسطينيين في طريق وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية بالضفة الغربية.

كما إقتحمت قوات الاحتلال مدينتي الخليل وحلحول بالضفة الغربية.

تفي وقت سابق ؛ أكد وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر بريفو في تصريح صحفي "عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين".

وأدان عنف المستوطنين في الضفة بشدة، مضيفًا "ملتزمون بضمان تنفيذ الإجراءات التي قررتها حكومتنا".

وتابع "يجب أن يتوقف العنف في الضفة، ويجب التحقيق فيه واتخاذ إجراءات حازمة بشأنه".

وشدد بريفو أن الممارسات في الضفة تنتهك القانون الدولي، وتُهدد بعرقلة تنفيذ خطة غزة، وتُقوض حل الدولتين.