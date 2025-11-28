مكسب كبير..خالد الغندور يعلق على مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي

علق الإعلامي خالد الغندور على تعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي، مشيدًا بأداء اللاعبين.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الأهلي قدم مباراة كبيرة في ظروف صعبة جدًا وأجواء جماهيرية في منتهى الصعوبة والتعادل يعد مكسب كبير".

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وفريق الجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 4 ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، وحصد الجيش الملكي أول نقطة له في المجموعة ليحتل المركز الثالث، بينما احتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الأخير بنقطة واحدة.