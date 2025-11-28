قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وزارة الثقافة تكشف الآثار الناتجة عن حريق ديكور مسلسل الكينج باستديو مصر

أوركيد سامي

أكد الدكتور أحمد حسن رجب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، التابعة لوزارة الثقافة، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

واندلع الحريق في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

وأدى الحريق إلى تلف جزء كبير من الديكور الخشبي الخاص بالمسلسل، دون أي إصابات بشرية أو تأثير على المباني أو البلاتوهات أو المنشآت الإنتاجية داخل الاستوديو.

وقال إن الشركة تؤكد ما يلي:
    •    لا توجد أي إصابات بشرية بين العاملين أو المتواجدين في موقع التصوير.
    •    لم يتأثر أي مبنى أو بلاتوه أو منشأة إنتاجية داخل الاستوديو.
    •    الأصول والمباني المحيطة بمنطقة الحريق سليمة تمامًا.
    •    اقتصر الضرر على ديكور خشبي مؤقت مخصّص للتصوير الخارجي.

مسلسل الكينج

