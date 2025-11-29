قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
أمريكا تعلق جميع قرارات اللجوء بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
أسماء عبد الحفيظ

في السنوات الأخيرة أصبحت تحديات الأكل واحدة من أشهر تريندات السوشيال ميديا، خاصة تلك التي تعتمد على تناول كميات ضخمة من الوجبات السريعة خلال وقت قصير.

ورغم أنها تبدو ممتعة ومسلية للمتابعين، إلا أن قصة الإنفلونسر الروسي التي انتشرت مؤخرًا أعادت فتح ملف خطورة هذه التحديات وما قد تسببه من نتائج صحية خطيرة.

ورغم اختلاف التفاصيل من حالة لأخرى، إلا أن ما اتفق عليه الأطباء هو أن الإفراط في تناول السعرات الحرارية والدهون المشبعة خلال فترة قصيرة قد يشكل خطرًا حقيقيًا على القلب والجهاز الهضمي والدورة الدموية.

لماذا تضاعفت شعبية تحديات الأكل؟

  • الرغبة في جذب المشاهدات بشكل سريع
  • تأثير المنافسة بين المؤثرين
  • حب المتابعين للمحتوى الصادم وغير المتوقع
  • المكافآت المالية من المنصات
  • مقارنة النفس بالمؤثرين دون فهم للخطورة الصحية

لكن ما لا يظهر أمام الكاميرا هو أن هذه التحديات قد تتحول إلى خطر قاتل خاصة عند تكرارها أو تنفيذها دون دراية طبية.

ما الذي يجعل تحديات الوجبات السريعة خطيرة؟


1. تناول 5 – 10 آلاف سعرة في جلسة واحدة

هذه الكمية تفوق قدرة الجسم على الهضم، ما يرفع ضغط الدم، ويسبب إجهادًا مفاجئًا للقلب.

2. ارتفاع نسبة الدهون المشبعة

وجبات مثل البرجر والبيتزا غنية بالدهون الثقيلة التي قد تزيد لزوجة الدم وتؤثر على الشرايين.

3. ارتفاع حاد في نسبة السكر

مشروبات الصودا والحلويات المرافقة للوجبات السريعة قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الجلوكوز.

4. ضغط كبير على الجهاز الهضمي

الجسم يحتاج ساعات طويلة لهضم الدهون الثقيلة، وقد يؤدي الإفراط المفاجئ إلى غثيان أو ارتجاع أو ألم شديد.

5. مخاطر على الكلى والكبد

الإفراط المستمر يسبب إرهاقًا في تنقية الدم والتعامل مع الدهون والمواد الحافظة.

هل يمكن أن تؤدي تحديات الأكل إلى مشاكل خطيرة؟

يؤكد الأطباء أن بعض المخاطر قد تشمل:

  • اضطراب نبضات القلب
  • ضيق في التنفس
  • ارتفاع أو هبوط مفاجئ في الضغط
  • ألم حاد في الصدر أو المعدة
  • قيء شديد
  • إجهاد في الكبد والكلى
    وفي حالات نادرة للغاية قد تحدث مضاعفات أكبر إذا كان الشخص يعاني من أمراض غير ظاهرة.

كيف تحولت قصة الإنفلونسر الروسي إلى تحذير عالمي؟

 الإنفلونسر الروسي 

انتشار الخبر حول وفاة إنفلونسر روسي قيل إنه كان يشارك في تحديات أكل أثار حالة جدل واسعة، ورغم أن التفاصيل الكاملة لم تُعلن بشكل رسمي أو دقيق، إلا أن الجدل فتح بابًا مهمًا حول خطورة هذه التحديات وتأثيرها الحقيقي على الصحة.

ما حدث جعل الكثيرين يعيدون التفكير في:

  • هل يستحق التريند المخاطرة بالصحة؟
  • هل نعرف فعلاً ما يفعله المؤثرون خلف الكاميرا؟
  • هل يمكن أن يتحول المحتوى الترفيهي إلى تهديد؟
  • رأي الأطباء: التحديات الغذائية ليست لعبة

يشدد الأطباء على أن:

  • تناول كميات ضخمة من الطعام في وقت محدود مرفوض طبيًا
  • الجسم لا يستطيع التعامل مع السعرات والدهون الهائلة
  • بعض الأشخاص لديهم مشاكل غير ظاهرة في القلب والهضم
  • التكرار قد يكون أخطر من الحدث نفسه

كيف نحمي أنفسنا من التريند القاتل؟

 الإنفلونسر الروسي 


1. عدم تجربة أي تحدي طعام دون معرفة المخاطر

حتى لو كان مؤثرًا لديه ملايين المتابعين يقوم به.

2. الحد من تناول الوجبات السريعة

وتجنب تناولها بكميات كبيرة.

3. مراقبة الجسم

أي شعور بضيق نفس أو خفقان أو ألم يستدعي التوقف فورًا.

4. التركيز على المحتوى الصحي

مثل تحديات الفواكه، الماء، السلطة، أو الوجبات الصحية.

5. نشر الوعي

فالسوشيال ميديا لا تُظهر دائمًا الصورة الكاملة.

التريند القاتل تحديات الأكل قصة الإنفلونسر الروسي ما الذي يجعل تحديات الوجبات السريعة خطيرة تريندات السوشيال ميديا هل يمكن أن تؤدي تحديات الأكل إلى مشاكل خطيرة كيف تحولت قصة الإنفلونسر الروسي إلى تحذير عالمي كيف نحمي أنفسنا من التريند القاتل وفاة إنفلونسر روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ترشيحاتنا

برج القوس

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد