وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام… السر الذي يكشفه العلم

أسماء عبد الحفيظ

في زمن السرعة والضغوط اليومية، يبحث الناس عن حلول صحية جاهزة، مكملات، أو وصفات سريعة السحر. لكن العلم الحديث يثبت أن سر الصحة لا يكمن في القرارات الكبيرة، بل في عادة صغيرة جدًا، إذا داومتِ عليها 7 أيام فقط، يبدأ جسمك في التحسن بشكل واضح. هذه العادة ليست باهظة، ولا تحتاج مجهود، لكنها تغيّر ما يحدث داخل خلايا الجسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي العادة التي تغيّر صحتك خلال أسبوع؟

العادة هي: المشي السريع لمدة 20 دقيقة فقط يوميًا.
قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الدراسات الطبية تؤكد أنه قادر على:

  • خفض هرمونات التوتر.
  • تحسين الدورة الدموية.
  • تقليل الدهون المتراكمة حول البطن.
  • تحسين النوم.
  • رفع المناعة.

المشي السريع يوميًا يعادل “جرعة سحرية” للجسم، لأنه يحرك العضلات ويحفّز القلب على ضخ الدم بطريقة صحية. وخلال أول أسبوع فقط، يشعر الشخص بنشاط واضح وانخفاض في الانتفاخ وآلام المفاصل.

كيف يؤثر المشي على القلب والدماغ؟

المشي يحسّن وظيفة القلب عبر:

  • توسيع الشرايين.
  • تقليل ضغط الدم.
  • تنظيف الدم من الدهون الضارة.

أما الدماغ فيستفيد من ارتفاع الإندورفين والدوبامين، وهي هرمونات السعادة. ويفسر العلماء ذلك بأن الحركة المنتظمة تُنشّط الخلايا العصبية وتحمي من التوتر والاكتئاب.

كيف تبدأين في 7 أيام فقط؟

  • اليوم الأول والثاني: 10 دقائق فقط.
  • اليوم الثالث والرابع: 15 دقيقة.
  • اليوم الخامس إلى السابع: 20 دقيقة.

هذه الخطوات التدريجية تمنع التعب وتجعلكِ تستمرين. بعد الأسبوع الأول، يصبح المشي عادة سهلة تشبه غسل الأسنان.

نتائج يشعر بها الجسم فورًا بعد7 ايام من ممارسة عادة المشي

خلال 7 أيام ستلاحظين:

  • نوم أعمق.
  • هضم أفضل.
  • بشرة أنقى بسبب تحسين الدورة الدموية.
  • انخفاض واضح في العصبية والتوتر.
  • إحساس بطاقة نفسية وجسدية.
  •  أحد.
  • لأنها وصلت لمرحلة “السلام الداخلي”.
  • لأنها تعلمت أن تضع حدودًا صحية مع الآخرين.
رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أيمن عبد المجيد

أيمن عبد المجيد: المال السياسي سبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

