مايا دياب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان مايا دياب في أحدث ظهور

خطفت مايا دياب الأنظار في الصور بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج المصنوع من القماش الشيفون.

انتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامح.