سلمى أبو ضيف تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة بفستان قيمته 114 ألف جنيه

لفتت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار بقوة خلال ظهورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث اختارت إطلالة استثنائية حملت توقيع دار الأزياء العالمية Sophie Couture، لتضيف لمسة من الفخامة والرقي إلى الليلة الافتتاحية.



وجاء الفستان باللون الأبيض بلمسة راقية تعكس أسلوب سلمى الجريء والأنيق في آن واحد، وتميز بتصميم strapless مكشوف الأكتاف، مع إبراز دقيق لخيط القَصَّة التي تمنح القوام شكلاً ممشوقًا. وأكثر ما خطف الأنظار هو الوردة الذهبية المثبتة في منتصف الفستان، والتي جاءت كعنصر تصميمي مميز يضفي لمسة من البريق والفخامة على الإطلالة.



الإطلالة جاءت متناغمة مع مكياج بسيط يعتمد على الدرجات اللامعة الهادئة، وتسريحة شعر منسدلة أبرزت ملامحها وجعلتها واحدة من أبرز نجمات الريد كاربت في ليلة الافتتاح.



وبحسب مصادر في عالم الموضة، فإن سعر الفستان الذي ارتدته سلمى أبو ضيف يصل إلى حوالي 114 ألف جنيه، ليُصنف ضمن الإطلالات الراقية التي تميزت بها النجمات هذا العام.



وتواصل سلمى أبو ضيف جذب الاهتمام في كل ظهور فني لها، سواء من خلال اختيارها لأزياء استثنائية أو حضورها اللافت في الفعاليات الكبرى