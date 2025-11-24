أفضل زيت طهي لصحة القلب.. طبيب يوضح

على مدى السنوات القليلة الماضية، طرأ تحول واضح في كيفية اختيار الأطعمة لما يستحق مكانًا في المطابخ فمن قراءة الملصقات بعناية إلى استكشاف بدائل صحية، أصبحت الأسر اليوم أكثر وعيًا بالجودة والمكونات والصحة على المدى الطويل. ومع تزايد الوعي، يولي الكثيرون أيضًا اهتمامًا أكبر بالأساسيات اليومية، وخاصة زيوت الطهي، التي تُشكل أساس معظم الوجبات وتؤثر بشكل كبير على الصحة العامة.



يؤثر اختيار الزيت المناسب ليس فقط على نكهة طعامك، بل أيضًا على صحة قلبك وهضمك وامتصاصك للعناصر الغذائية. من بين هذه الخيارات، برزت الزيوت المعصورة على البارد كخيار مفضل لدى العديد من العائلات، لما تتميز به من سهولة معالجة ونكهة طبيعية غنية.



مع التحوّل نحو الأغذية الطبيعية قليلة المعالجة، شهد عصر الزيوت الباردة اهتمامًا متجددًا. ولأن الاستخلاص يتم في درجات حرارة منخفضة وبدون تكرير كيميائي، تحتفظ الزيوت الباردة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات النباتية أكثر من الزيوت المكررة التقليدية.

وفي مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا، أوضحت الدكتورة شيلبا فورا، رئيسة قسم البحث والتطوير في شركة ماريكو المحدودة، أن "الضغط البارد يحافظ على الزيت في شكله الأكثر طبيعية.

وهذا يعني احتفاظًا أفضل بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة الطبيعية والأحماض الدهنية الأساسية - والتي تساهم جميعها في تحسين صحة القلب والعافية بشكل عام.

تدعم الأدلة العلمية فوائد اختيار الزيوت المعالجة بأقل قدر ممكن.

وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية أن الزيوت المعصورة على البارد تحتوي على نشاط مضاد للأكسدة ومركبات فينولية أعلى بكثير من الزيوت المكررة، مما يدعم الاستقرار التأكسدي بشكل أفضل والفوائد المحتملة لحماية القلب.

أفاد بحث أجري عام 2014 في مجلة الطب الحيوي الاستوائي في آسيا والمحيط الهادئ أن الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة - مثل الفول السوداني والسمسم والخردل - يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة مستويات الكوليسترول وخفض علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سلطت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients الضوء على أن الزيوت الطبيعية غير المكررة تعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات التي تذوب في الدهون، عند إقرانها بالخضروات والمنتجات الموسمية.

تحظى زيوت الفول السوداني والسمسم والخردل المعصورة على البارد بتقدير خاص في الأسر الهندية لمحتواها من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ووفقًا لخبراء الصحة، فهي دهون معروفة بدعم صحة القلب والحفاظ على توازن الكوليسترول والمساهمة في تحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

كل زيت أحادي البذرة يتميز بنكهته المميزة وقيمته الغذائية، والتي غالبًا ما تنبع من الحكمة الطهوية التقليدية. هذه الزيوت مناسبة تمامًا للطهي على نار هادئة إلى متوسطة الحرارة، أو كتوابل للسلطات والصلصات الحارة .

المصدر: timesofindia.