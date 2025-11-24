قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
مرأة ومنوعات

أفضل زيت طهي لصحة القلب.. طبيب يوضح

هاجر هانئ

على مدى السنوات القليلة الماضية، طرأ تحول واضح في كيفية اختيار الأطعمة لما يستحق مكانًا في المطابخ فمن قراءة الملصقات بعناية إلى استكشاف بدائل صحية، أصبحت الأسر اليوم أكثر وعيًا بالجودة والمكونات والصحة على المدى الطويل. ومع تزايد الوعي، يولي الكثيرون أيضًا اهتمامًا أكبر بالأساسيات اليومية، وخاصة زيوت الطهي، التي تُشكل أساس معظم الوجبات وتؤثر بشكل كبير على الصحة العامة.


يؤثر اختيار الزيت المناسب ليس فقط على نكهة طعامك، بل أيضًا على صحة قلبك وهضمك وامتصاصك للعناصر الغذائية. من بين هذه الخيارات، برزت الزيوت المعصورة على البارد كخيار مفضل لدى العديد من العائلات، لما تتميز به من سهولة معالجة ونكهة طبيعية غنية.


مع التحوّل نحو الأغذية الطبيعية قليلة المعالجة، شهد عصر الزيوت الباردة اهتمامًا متجددًا. ولأن الاستخلاص يتم في درجات حرارة منخفضة وبدون تكرير كيميائي، تحتفظ الزيوت الباردة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات النباتية أكثر من الزيوت المكررة التقليدية.

وفي مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا، أوضحت الدكتورة شيلبا فورا، رئيسة قسم البحث والتطوير في شركة ماريكو المحدودة، أن "الضغط البارد يحافظ على الزيت في شكله الأكثر طبيعية.

وهذا يعني احتفاظًا أفضل بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة الطبيعية والأحماض الدهنية الأساسية - والتي تساهم جميعها في تحسين صحة القلب والعافية بشكل عام.

تدعم الأدلة العلمية فوائد اختيار الزيوت المعالجة بأقل قدر ممكن.

وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية أن الزيوت المعصورة على البارد تحتوي على نشاط مضاد للأكسدة ومركبات فينولية أعلى بكثير من الزيوت المكررة، مما يدعم الاستقرار التأكسدي بشكل أفضل والفوائد المحتملة لحماية القلب.

أفاد بحث أجري عام 2014 في مجلة الطب الحيوي الاستوائي في آسيا والمحيط الهادئ أن الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة - مثل الفول السوداني والسمسم والخردل - يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة مستويات الكوليسترول  وخفض علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سلطت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients الضوء على أن الزيوت الطبيعية غير المكررة تعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات التي تذوب في الدهون، عند إقرانها بالخضروات والمنتجات الموسمية.

تحظى زيوت الفول السوداني والسمسم والخردل المعصورة على البارد بتقدير خاص في الأسر الهندية لمحتواها من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ووفقًا لخبراء الصحة، فهي دهون معروفة بدعم صحة القلب والحفاظ على توازن الكوليسترول والمساهمة في تحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

كل زيت أحادي البذرة يتميز بنكهته المميزة وقيمته الغذائية، والتي غالبًا ما تنبع من الحكمة الطهوية التقليدية. هذه الزيوت مناسبة تمامًا للطهي على نار هادئة إلى متوسطة الحرارة، أو كتوابل للسلطات والصلصات الحارة .

المصدر: timesofindia.

زيوت الطهي الزيت زيوت الفول السوداني صحة القلب الكوليسترول

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم

منع استقبال طلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الطابور وحظر تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 24-11-2025

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

