صحية ولذيذة.. طريقة عمل تارت تمر بدون خبز

تارت تمر بدون خبز من الحلويات الصحية، التي يمكنك إعدادها وتقديمها خلال إتباع نظام غذائي صحي.

وقدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تارت تمر بدون خبز، فيما يلي….

مقادير تارت تمر بدون خبز



● 3 كوب شوفان سليم

● 1 كوب فول سوداني

● 10 حبة تمر طري بدون نواة

● 8 ملعقة كبيرة لبن

للحشو:

● 25 حبة تمر منقوع فى ماء مغلى

● ¼ كوب لبن

● 1 و½ كوب فول سوداني

● 1 ملعقة قرفة

● فانيليا



للوجه:

● شوفان

● عود قرفة

● بيكان سليم

● تمر



طريقة تحضير تارت تمر بدون خبز



يوضع في محضر الطعام شوفان سليم , سوداني , تمر , لبن للحصول على قاعدة التارت المطلوب.

توضع القاعدة في قالب تارت

ثم يضاف تمر , لبن , فول سوداني , قرفة , فانيليا للحصول على الحشو المطلوب ثم تضاف الحشوة إلى القاعدة

يوضع التارت فى الفريزر حتى تتماسك المكونات

يوضع على الوجه شوفان , أعواد قرفة , بيكان , تمر