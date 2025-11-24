شاهد.. يسرا تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة يسرا ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة يسرا تبهر متابعيها

تألقت يسرا في أحدث جلسة تصوير بإطلالة ملفتة جمعت بين الأناقة والرقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الذهبي المزين بالكامل.

قد حمل فستان يسرا في أحدث ظهور توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وتميز التصميم بأنه متناسق مع قوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا على شعرها الأشقر، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.