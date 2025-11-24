طريقة عمل بيتزا التوست بمذاق لا يقاوم

بيتزا التوست من الأكلات السهلة و البسيطة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأطفالك في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا التوست فيما يلي….

مقادير بيتزا التوست



● توست

● دجاج شرائح

● بصل مفروم

● فلفل رومي مفروم

● بهارات دجاج

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

● جبنة موتزاريلا مبشورة

● زيتون أسود حلقات

لصوص البيتزا:

● صلصة طماطم

● زعتر جاف

● ثوم مفروم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود



طريقة تحضير بيتزا التوست



تخلط صلصة الطماطم والملح والفلفل والثوم والزعتر والصلصة مع القليل من الماء

تدهن صينية بخليط الطماطم ويدهن البايركس بخليط الصلصة

تشوح قطع الدجاج مع البصل المفروم في الزيت في إناء على النار

يضاف الفلفل الرومي والملح والفلفل والبهارات ويقلب كل الخليط حتى نضج الدجاج

يضاف خليط الدجاج على التوست

يضاف الزيتون والجبنة الموتزاريلا المبشورة

توضع فى الفرن حتى تسيج الجبنة

تقدم بيتزا التوست.