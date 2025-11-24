طريقة عمل خبز الموز.. جديد وغير تقليدي

قدمت الشيف مروة مهنى، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز الموز فهو من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن رغم ذلك يتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي.

مقادير خبز الموز



● 3 ثمرة موز

● 2 بيضة

● فانيلا

● 1\4 كوب لبن

● ملعقة عسل

● 2 ملعقة سكر ستيفيا

● 1\2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 1\2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● رشة قرفة

● 130 جرام دقيق شوفان

● رشة ملح

● شوكليت شبس

● 50 جرام لوز

طريقة تحضير خبز الموز



يهرس الموز ثم يضاف البيض والفانيلا ونخلط جيدا.

ثم يضاف اللبن والسكر والعسل ثم يضاف البيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح.

تضاف رشة القرفة ودقيق الشوفان ثم يضاف اللوز وشوكليت شبس على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.