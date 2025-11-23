قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسباب زيادة الاحتقان أو انسداد الأنف أثناء الليل

رنا عصمت

الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب يشعرون بأن حالتهم تزداد سوءًا عند الاستلقاء لأن المخاط لا يتمكن من التصريف، في كل هذه الحالات، يُملأ الأنف بالمخاط الزائد، مما يؤدي إلى احتقان أشد ليلًا وخلال النهار أيضًا.

من الشائع جدًا أن يشعر الناس بزيادة الاحتقان أو انسداد الانف أثناء الليل، ومن الأسباب المحتملة لهذه المشكلة:

1. المواد المسبّبة للحساسية:

المنزل يحتوي على الغبار، ووبر الحيوانات، والعفن، وجزيئات أخرى في الهواء قد تزيد الحساسية ليلًا، بالإضافة إلى مسبّبات الحساسية التي تعلق بالشعر أو الجلد من خارج المنزل وتستمر في إزعاجك ليلًا.

كل هذه المهيجات قد تثير الجهاز المناعى، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط وبالتالي حدوث الاحتقان ليلاً.

2. ارتجاع الحمض:

يمكن لارتجاع الحمض ومرض الارتجاع المريئي أن يسببا انسداد الأنف ليلًا، فعند الاستلقاء، يمكن لمحتويات المعدة وأحماض المعدة أن تعود إلى أعلى المريء، مسببة أعراض الارتجاع مثل الحموضة و عسر الهضم.

يمكن لهذا الحمض أيضًا أن يُهيّج الحلق و الجيوب الانفية، مما يؤدي إلى الالتهاب وزيادة المخاط والاحتقان.

3. الجاذبية:

نحن نبتلع الكثير من المخاط خلال النهار، وهذا أمر طبيعي، فالجسم ينتج المخاط لحجز الأتربة والجراثيم والجزيئات التي قد تسبب المرض. وعند ابتلاعه يتم التخلص منه من الأنف والجيوب الأنفية.

لكن عند الاستلقاء ليلًا، تقل فعالية تصريف المخاط؛ لأن الجاذبية لا تساعد على انزلاقه عبر الحلق، فيتجمع داخل الجيوب الأنفية ويُسبب إحساس الانسداد.

4. الالتهاب:

الإصابة بالزكام أو الفيروسات قد تسبب التهابًا مؤقتًا في الجيوب الأنفية. كما أن مشكلات مثل اللحميات الأنفية أو انحراف الحاجز الانفى أو التهاب الجيوب المزمن قد تسبب انسدادًا مستمرًا.

المصدر..DailyMedicalinfo

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

