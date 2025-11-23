أسباب زيادة الاحتقان أو انسداد الأنف أثناء الليل

الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب يشعرون بأن حالتهم تزداد سوءًا عند الاستلقاء لأن المخاط لا يتمكن من التصريف، في كل هذه الحالات، يُملأ الأنف بالمخاط الزائد، مما يؤدي إلى احتقان أشد ليلًا وخلال النهار أيضًا.

من الشائع جدًا أن يشعر الناس بزيادة الاحتقان أو انسداد الانف أثناء الليل، ومن الأسباب المحتملة لهذه المشكلة:

1. المواد المسبّبة للحساسية:

المنزل يحتوي على الغبار، ووبر الحيوانات، والعفن، وجزيئات أخرى في الهواء قد تزيد الحساسية ليلًا، بالإضافة إلى مسبّبات الحساسية التي تعلق بالشعر أو الجلد من خارج المنزل وتستمر في إزعاجك ليلًا.

كل هذه المهيجات قد تثير الجهاز المناعى، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط وبالتالي حدوث الاحتقان ليلاً.

2. ارتجاع الحمض:

يمكن لارتجاع الحمض ومرض الارتجاع المريئي أن يسببا انسداد الأنف ليلًا، فعند الاستلقاء، يمكن لمحتويات المعدة وأحماض المعدة أن تعود إلى أعلى المريء، مسببة أعراض الارتجاع مثل الحموضة و عسر الهضم.

يمكن لهذا الحمض أيضًا أن يُهيّج الحلق و الجيوب الانفية، مما يؤدي إلى الالتهاب وزيادة المخاط والاحتقان.

3. الجاذبية:

نحن نبتلع الكثير من المخاط خلال النهار، وهذا أمر طبيعي، فالجسم ينتج المخاط لحجز الأتربة والجراثيم والجزيئات التي قد تسبب المرض. وعند ابتلاعه يتم التخلص منه من الأنف والجيوب الأنفية.

لكن عند الاستلقاء ليلًا، تقل فعالية تصريف المخاط؛ لأن الجاذبية لا تساعد على انزلاقه عبر الحلق، فيتجمع داخل الجيوب الأنفية ويُسبب إحساس الانسداد.

4. الالتهاب:

الإصابة بالزكام أو الفيروسات قد تسبب التهابًا مؤقتًا في الجيوب الأنفية. كما أن مشكلات مثل اللحميات الأنفية أو انحراف الحاجز الانفى أو التهاب الجيوب المزمن قد تسبب انسدادًا مستمرًا.

