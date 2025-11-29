قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

شهدت مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحداثًا مؤسفة، بعدما توقفت المباراة بشكل مفاجئ إثر أعمال شغب اندلعت في مدرجات الفريق المغربي.

وجاء التوقف عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، وهو الهدف الذي أثار غضب جماهير الجيش الملكي، لتبدأ في إلقاء زجاجات المياه داخل أرض الملعب، بالإضافة إلى رمي أدوات حادة صوب اللاعبين.

إصابة تريزيجيه وتدخل الحكم

وتعرض محمود تريزيجيه لإصابة مباشرة في الرأس نتيجة المقذوفات التي سقطت داخل الملعب، ما دفع الجهاز الطبي للنادي الأهلي للتدخل سريعًا لعلاج اللاعب.

وخلال الفوضى، التقط وليد صلاح الدين،مدير الكرة  للنادي الأهلي، إحدى الأدوات الحادة التي ألقيت من المدرجات، وسلمها لحكم المباراة كدليل على خطورة ما حدث، الأمر الذي دفع الحكم لإيقاف اللقاء مؤقتًا وتهديد الجماهير بإلغاء المواجهة حال تكرار أعمال الشغب.

هدف ملغي يفاقم التوتر في الملعب

وكان التوتر قد ازداد قبل لحظات من الشغب، بعد تسجيل الجيش الملكي هدفًا ثانيًا اعتقدت جماهيره أنه سيمنح فريقها الأفضلية من جديد، قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في احتقان كبير على المدرجات.

استئناف المباراة بعد السيطرة على الأزمة
 

وبعد تدخل مسؤولي الفريقين وقيادات المباراة، إلى جانب تنبيهات من السلطات الأمنية داخل الملعب، تمت السيطرة على الموقف وعادت المباراة للاستئناف من جديد، ليستكمل الفريقان ما تبقى من وقت في أجواء أكثر هدوءًا، وسط تحذيرات مشددة من الحكم بضرورة توقف أي محاولة لإثارة الشغب.

هل سيتم إعادة المباراة؟

وفق اللوائح، لا تتم إعادة المباراة طالما استأنف الحكم اللقاء بعد السيطرة على الأحداث، وهو ما حدث بالفعل.

وبالتالي، فإن السيناريو الأقرب هو الاكتفاء بتدوين الواقعة في تقرير الحكم، مع احتمالية توقيع عقوبات على النادي المسؤول عن شغب جماهيره


 

الاهلي اخبار الاهلي الجيش الملكى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ترشيحاتنا

الشيخ علام نصار

أصدر ألفي فتوى.. من هو الشيخ علام نصار الشخصية الخالدة في تاريخ دار الإفتاء؟

الزواج بمن أحب في الجنة

هل أستطيع الزواج بمن أحب في الجنة؟.. بشرط واحد لا يعرفه كثيرون

سنة النبي قبل النوم

سنة النبي قبل النوم.. 4 أعمال تنال بها فضل اتباع هدي الرسول

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد