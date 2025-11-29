أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

شهدت مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحداثًا مؤسفة، بعدما توقفت المباراة بشكل مفاجئ إثر أعمال شغب اندلعت في مدرجات الفريق المغربي.

وجاء التوقف عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، وهو الهدف الذي أثار غضب جماهير الجيش الملكي، لتبدأ في إلقاء زجاجات المياه داخل أرض الملعب، بالإضافة إلى رمي أدوات حادة صوب اللاعبين.

إصابة تريزيجيه وتدخل الحكم

وتعرض محمود تريزيجيه لإصابة مباشرة في الرأس نتيجة المقذوفات التي سقطت داخل الملعب، ما دفع الجهاز الطبي للنادي الأهلي للتدخل سريعًا لعلاج اللاعب.

وخلال الفوضى، التقط وليد صلاح الدين،مدير الكرة للنادي الأهلي، إحدى الأدوات الحادة التي ألقيت من المدرجات، وسلمها لحكم المباراة كدليل على خطورة ما حدث، الأمر الذي دفع الحكم لإيقاف اللقاء مؤقتًا وتهديد الجماهير بإلغاء المواجهة حال تكرار أعمال الشغب.

هدف ملغي يفاقم التوتر في الملعب

وكان التوتر قد ازداد قبل لحظات من الشغب، بعد تسجيل الجيش الملكي هدفًا ثانيًا اعتقدت جماهيره أنه سيمنح فريقها الأفضلية من جديد، قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في احتقان كبير على المدرجات.

استئناف المباراة بعد السيطرة على الأزمة



وبعد تدخل مسؤولي الفريقين وقيادات المباراة، إلى جانب تنبيهات من السلطات الأمنية داخل الملعب، تمت السيطرة على الموقف وعادت المباراة للاستئناف من جديد، ليستكمل الفريقان ما تبقى من وقت في أجواء أكثر هدوءًا، وسط تحذيرات مشددة من الحكم بضرورة توقف أي محاولة لإثارة الشغب.

هل سيتم إعادة المباراة؟

وفق اللوائح، لا تتم إعادة المباراة طالما استأنف الحكم اللقاء بعد السيطرة على الأحداث، وهو ما حدث بالفعل.

وبالتالي، فإن السيناريو الأقرب هو الاكتفاء بتدوين الواقعة في تقرير الحكم، مع احتمالية توقيع عقوبات على النادي المسؤول عن شغب جماهيره



