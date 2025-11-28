أصدر ألفي فتوى.. من هو الشيخ علام نصار الشخصية الخالدة في تاريخ دار الإفتاء؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على فيسبوك، نبذة مختصرة عن أبرز شخصيات الذين تولوا دار الإفتاء المصرية وهو الشيخ علام نصار، حيث عرضت الإفتاء في منشورها أبرز محطات الشيخ علام نصار.

مولد الشيخ علام نصار ونشــأته

ولد بقرية «ميت العز» مركز قويسنا محافظة المنوفية في 20 فبراير سنة 1891م.

دخل كُتَّاب القرية فتعلم القراءة والكتابة، ثم حفظ القرآن الكريم وجوَّده، ثم التحق بالجامع الأحمدي في طنطا حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبعد ذلك اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج منها في سنة 1917م.

المناصب التي تقلدها الشيخ علام نصار

عُيِّن فور تخرجه موظفًا قضائيًّا بالمحاكم الشرعية، ثم قاضيًا شرعيًّا. وظل يترقى في سلك القضاء الشرعي حتى حصل على معظم المناصب القضائية، وفي سنة 1947م عُيِّن رئيسًا للتفتيش القضائي الشرعي، ثم عُيِّن عضوًا بالمحكمة الشرعية العليا، وبجانب عمله بالقضاء كان يقوم بتدريس مواد التنظيم القضائي الشرعي والسياسة الشرعية لقسم تخصص القضاء الشرعي بكلية الشريعة.

تولى إفتاء الديار المصرية في 25 من رجب سنة 1369هـ الموافق 12 مايو سنة 1950م ومكث يشغل هذا المنصب حتى 27 من جمادى الأولى سنة 1371هـ الموافق 23 من فبراير سنة 1952م. وأصدر خلال تلك الفترة (2191) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.

وفاة الشيخ علام نصار

انتقل إلى رحمة الله تعالى في أكتوبر سنة 1966م.