يسرا تسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
يسرا تُسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش
محمد نبيل

افتُتِحت، مساء أمس الجمعة 28 نوفمبر 2025، فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في أمسية احتفائية استُعرضت خلالها لجنة التحكيم، وتم خلالها تخصيص تكريم لافت للنجم المصري حسين فهمي، اعترافاً بمساره الفني الطويل وبصمته البارزة في المشهد السينمائي العربي.

وجاء تتويج حسين فهمي ضمن نخبة المكرمين هذا العام تقديراً لما يزيد عن خمسة عقود من العطاء، ولحضور متواصل داخل الساحة الفنية، في تأكيد جديد على مكانة مهرجان مراكش كواحد من أبرز المنصّات السينمائية العالمية التي ترسخ قيم التنوع الثقافي وتجمع الرؤى الإبداعية المختلفة.

وفي كلمة له بعد تسلم جائزة التكريم من الفنانة يسرا، قال حسين فهمي إنه يشكر جلالة الملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد، معبراً عن بالغ سعادته بالعودة إلى مهرجان شارك في دورته الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً، وأضاف: "تغمرني الحماسة وأنا ألتقي من جديد زملائي وأصدقائي من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث الكبير."

وتوقّف حسين فهمي عند علاقته الخاصة بمدينة مراكش التي احتضنت في بداياته فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي"، قائلا: "عودتي اليوم إلى هذه المدينة المفعمة بالحياة لأتلقى التكريم تُعد لحظة ثمينة بالنسبة لي. شكراً لكم جميعا."

وشكل حسين فهمي منذ ظهوره الأول حالة فنية مختلفة في السينما المصرية بملامحه الأوروبية وحضوره الكاريزمي، فصنع أسطورته الخاصة في تاريخ الفن العربي، ولقّب بـ"أمير الشاشة العربية"، كما عرفه الجمهور بـ"البرنس".

ورغم اختلاف الألقاب، ظل اسمه مرتبطًا بقدرة لافتة على التنقل بين الكوميديا والدراما بخفة ومرونة، مقدّمًا عشرات الأعمال التي رسخته في ذاكرة المشاهد العربي. وعلى امتداد نصف قرن، جسّد فهمي حداثة السينما المصرية وتنوعها، ممثلًا ومنتجًا.

وقدّم الفنان المصري أعمالا خالدة في التاريخ السينمائي من بينها: "خلي بالك من زوزو"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العار"، "انتبهوا أيها السادة"، "ليلة بكى فيها القمر"، "جري الوحوش". أما التلفزيون، فقد ترك فيه بصمة كبيرة عبر أعمال بارزة أبرزها: "وراك والزمن طويل"، "الوردة والسيف"، "الزوجة أول من يعلم"، "هوانم جاردن سيتي"، "يا رجال العالم اتحدوا النساء قادمون".

كما يكرم المهرجان خلال هذه الدورة ثلاثة أسماء سينمائية لامعة إلى جانب حسين فهمي، هي: الممثلة والمخرجة الأمريكية جودي فوستر، والمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، والفنانة المغربية راوية، اعترافا بإسهاماتهم الراسخة في السينما العالمية والوطنية.

وخلال الحفل، تم تقديم لجنة تحكيم الدورة الـ22 برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو، الذي عبر في كلمة له عن إعجابه بطاقة المهرجان قائلاً: "مراكش تحتفل باثنين وعشرين عامًا من عشق السينما، تاركة وراءها إرثًا غنيًا من الإبداع." وأضاف: "نحن في لجنة التحكيم متحمسون لمشاهدة الأفلام المشاركة والاطلاع على التجارب الجديدة التي ستُعرض أمامنا."

ويشارك بونغ جون-هو في لجنة التحكيم كل من: المخرج البرازيلي كريم عَيْنوز، المخرج المغربي حكيم بلعباس, المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو, الممثل والمخرج الإيراني بيمان معادي, الممثلة الأمريكية جينا أورتيغا, المخرجة الكندية سيلين سونغ, والممثلة الإنجليزية-الأرجنتينية أنيا تايلور-جوي.

وتقدم الدورة الحالية برمجة غنية تضم 82 فيلمًا من 31 دولة، موزعة على مسابقة رسمية وأقسام عرض متنوعة تشمل: العروض الاحتفالية، آفاق، القارّة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الناشئة والأسرة، وفقرات التكريم.

وتقدم العروض الاحتفالية تسعة من أبرز الأفلام المنتظرة عالميًا، بينما يستضيف قسم آفاق 19 عملًا سينمائيًا من تجارب جديدة واعدة. أما القارّة الحادية عشرة فتقدم ستة أفلام روائية وتسعة وثائقية تُبرز تجارب أكثر تحررًا في الشكل والبناء الفني.

ويخصّص المهرجان مساحة مهمه للسينما الوطنية من خلال بانوراما السينما المغربية التي تضم سبعة أفلام روائية ووثائقية، كما يوفر برنامج عروض موجه للأطفال والعائلات بـ13 فيلمًا يستهدف تنمية شغف السينما لدى الأجيال الجديدة.

