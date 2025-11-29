قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
توك شو

مفيدة شيحة لـ محمد سلام: كسرت الدنيا بكارثة طبيعية

هنّأت الإعلامية مفيدة شيحة الفنان محمد سلام على النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "كارثة طبيعية"، مؤكدة أن العمل «كسر الدنيا» واستطاع أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا بين الأعمال الدرامية المعروضة.

وأشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بأداء سلام وجهده الواضح في العمل، قائلة: "أقول لمحمد سلام ألف مبروك، ومبسوطة لنجاحك ولأنك كسرت الدنيا بمجهودك الحقيقي."

كما تطرقت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حديثها إلى قضية تتعلق بالحياة الزوجية، متسائلة عن سبب استعجال كثير من المتزوجين في اللجوء إلى الإنجاب فور الزواج مباشرة، مؤكدة أن من الأفضل الانتظار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل اتخاذ هذا القرار المهم.


ووجهت شيحة رسالة إلى أهالي الزوجين، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يلجأون إلى الأطباء بعد شهر واحد فقط من الزواج بسبب فكرة الإنجاب، وهو ما وصفته بأنه تصرف «غير منطقي» ويحتاج إلى وعي أكبر بطبيعة الحياة الزوجية في بداياتها.

