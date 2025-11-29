مفيدة شيحة لـ محمد سلام: كسرت الدنيا بكارثة طبيعية

هنّأت الإعلامية مفيدة شيحة الفنان محمد سلام على النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "كارثة طبيعية"، مؤكدة أن العمل «كسر الدنيا» واستطاع أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا بين الأعمال الدرامية المعروضة.

وأشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بأداء سلام وجهده الواضح في العمل، قائلة: "أقول لمحمد سلام ألف مبروك، ومبسوطة لنجاحك ولأنك كسرت الدنيا بمجهودك الحقيقي."

كما تطرقت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال حديثها إلى قضية تتعلق بالحياة الزوجية، متسائلة عن سبب استعجال كثير من المتزوجين في اللجوء إلى الإنجاب فور الزواج مباشرة، مؤكدة أن من الأفضل الانتظار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل اتخاذ هذا القرار المهم.



ووجهت شيحة رسالة إلى أهالي الزوجين، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يلجأون إلى الأطباء بعد شهر واحد فقط من الزواج بسبب فكرة الإنجاب، وهو ما وصفته بأنه تصرف «غير منطقي» ويحتاج إلى وعي أكبر بطبيعة الحياة الزوجية في بداياتها.