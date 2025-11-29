قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هتبقي حاجة كبيرة.. لجنة دولة التلاوة تشيد بـ عبد الله عبد الموجود

عبد الله عبد الموجود
عبد الله عبد الموجود
منار عبد العظيم

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" لحظة استثنائية، بعدما أثنت لجنة التحكيم على تلاوة المتسابق عبد الله عبد الموجود السيد، التي جاءت قوية ومستقرة ومليئة بالخشوع.

وقالت اللجنة للمتسابق: "الله يفتح عليك.. نفسك مستريح، وانت ممدود بمدد من ربنا، ومقامك كبير.. بتقدّم إنجاز، كمل واثبت واحفظ قرآن وألعب رياضة وخلي بالك من أهلك.. هتكون حاجة كبيرة في العالم كله"، لتعلو بعدها التصفيقات داخل الاستوديو تقديرًا لأدائه المتميز.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية على أوسع نطاق

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب في تجويد وترتيل القرآن الكريم، إذ يُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، كل يومي الجمعة والسبت.

14 ألف متسابق يتنافسون على صوت القرآن

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من كبار العلماء والقراء، هم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

قمم دينية وصوتية تُنير "دولة التلاوة"

يحل على البرنامج ضيوف شرف من كبار علماء الأزهر ونجوم التلاوة في العالم الإسلامي، منهم:
الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري،
الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،
فضيلة الدكتور علي جمعة،
القارئ الشيخ أحمد نعينع،
القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،
الداعية الشيخ جابر البغدادي،
إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،
والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة ومكانة مشرفة للفائزين

ترصد "دولة التلاوة" جوائز إجمالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل أصحاب المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.
كما سيحصل الفائزان على فرصة تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

اختبارات دقيقة لاختيار أفضل 32 قارئًا

شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا من مختلف المحافظات، وتم اختبار المتسابقين عبر مراحل دقيقة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبد الرحمن، ويأتي "دولة التلاوة" كخطوة رائدة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ صورة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.

برنامج دولة التلاوة

