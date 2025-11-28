قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سبب انسحاب شهاب أحمد من دولة التلاوة.. وعودة عبد الله عبد الموجود للمنافسة

المتسابق عبد الله عبد الموجود
المتسابق عبد الله عبد الموجود
منار عبد العظيم

اعتذر المتسابق شهاب أحمد حسن عن الظهور في حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة" وانسحب من المسابقة بسبب ظروف صحية، وفق ما أوضحه في بيان قصير أكّد فيه أن الاعتذار جاء لعدم قدرته على الاستمرار.

وجاء قرار الانسحاب ليُعيد المتسابق الصغير عبد الله عبد الموجود السيد إلى المنافسة مرة أخرى، في خطوة اعتبرها كثيرون "جبر خواطر" من الله لهذا الطفل الموهوب بعد استبعاده سابقًا.

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يُعرض برنامج "دولة التلاوة" أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافةً إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، من مختلف محافظات الجمهورية.

14 ألف متسابق في الاختبارات الأولية

شهد البرنامج مشاركة ضخمة بلغت أكثر من 14 ألف متسابق تقدّموا للاختبارات التمهيدية في مراحل متعددة، انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز علماء القراءات والقرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك في الحلقات عدد من ضيوف الشرف من كبار العلماء والمقرئين، أبرزهم:
الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور علي جمعة، والدكتور نظير عيّاد، والقراء أحمد نعينع، عبد الفتاح الطاروطي، جابر البغدادي، إلى جانب المقرئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والمقرئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل وآخر في التجويد على مليون جنيه لكل منهما.
كما يُسجَّل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما ويُذاع على قناة مصر قرآن كريم، إضافة إلى تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

البرنامج الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن يُعد خطوة رائدة في إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب القرآنية الشابة، وترسيخ مكانة مصر التاريخية كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

