برلمانية تطالب بتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب

قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب إن حديث الرئيس السيسي فى الأكاديمية العسكرية جاء ليعيد التأكيد على ضرورة التعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعى، فهى اليوم جزء من بنية التقدم العالمى، لكنها قد تصبح نافذة لبث الفوضى إن لم يُحسن استخدامها ومن هنا تأتى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب والقدرة على التحقق من المعلومات."

وأضافت النائبة هند رشاد أنه فيما يتعلق بدعوة الرئيس للاهتمام باللغة العربية، فهى رسالة تمس جوهر الهوية المصرية والعربية، فإتقان اللغة الأم هو الأساس فى فهم الدين وفهم الذات، وهو لا يتعارض إطلاقًا مع تعلم لغات أخرى، بل يكمله ويُثريه."

وأوضحت النائبة هند رشاد أن الرئيس قدّم طرحًا دقيقًا يقوم على مبدأ الموازنة بين الاستفادة من التطور التكنولوجى وحماية المجتمع من مخاطره، مشيرة إلى أن الإشارة إلى وسائل التواصل كجزء أساسى من التقدم العالمى تعكس وعى الدولة بأهمية هذه الوسائل وقدرتها على التأثير، سواء فى رفع مستوى المعرفة أو نشر الشائعات والتضليل.

واختتمت قائلة: نحن أمام مسئولية مجتمعية تستوجب تحويل هذه الرسائل إلى خطط واضحة تدعم بناء الوعى وتحافظ على ثوابت الدولة وتحصّن المجتمع من محاولات التشويه.