دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
برلمان

نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني: مصر أصبحت مقرا للسلام ودورها محوري في تحقيق حل الدولتين

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، أننا نعيش اليوم مرحلة تاريخية تتطلب تكاتف الجهود من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وقال إن مصر باتت دولة محورية و"مقراً للسلام"، مشيراً إلى أن قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ قبل أسابيع أثبتت أن الحل ممكن، وأن الوصول إلى حل الدولتين لا يزال قابلاً للتحقق.

وثمّن ماروتو الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم جهود السلام، مؤكداً أنها عنصر أساسي لا يمكن تجاوزه في أي مسار جاد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن اللقاءات التي جرت في شرم الشيخ مؤخراً تؤكد الحضور المصري الفاعل في السياسة الدولية، ودورها المستمر في عمليات صنع وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، بشأن " كيفية تعزيز التعاون الإقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة" وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2025.

برلمان البحر المتوسط أبو العينين مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ الاسباني

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

حسام موافي: الضغط عالي هو أصعب تشخيص في الطب

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة جيش اليمن الجنوبي وعفو قحطان الشعبي 1968

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

