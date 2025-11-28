نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني: مصر أصبحت مقرا للسلام ودورها محوري في تحقيق حل الدولتين

أكد ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، أننا نعيش اليوم مرحلة تاريخية تتطلب تكاتف الجهود من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وقال إن مصر باتت دولة محورية و"مقراً للسلام"، مشيراً إلى أن قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ قبل أسابيع أثبتت أن الحل ممكن، وأن الوصول إلى حل الدولتين لا يزال قابلاً للتحقق.

وثمّن ماروتو الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم جهود السلام، مؤكداً أنها عنصر أساسي لا يمكن تجاوزه في أي مسار جاد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن اللقاءات التي جرت في شرم الشيخ مؤخراً تؤكد الحضور المصري الفاعل في السياسة الدولية، ودورها المستمر في عمليات صنع وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، بشأن " كيفية تعزيز التعاون الإقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة" وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2025.