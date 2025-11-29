الله عليك.. إشادة قوية من لجنة دولة التلاوة بآداء المتسابق عمر علي

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" تألق المتسابق عمر علي عوض محمد، الذي قدم تلاوة مميزة نالت إعجاب لجنة التحكيم، حيث قالت اللجنة تعليقًا على أدائه:"الله عليك.. أحسنت.. قراءتك جيدة ومتقن قراءة وأحكام وآداء.. الله يفتح عليك".

وجاء هذا التقييم وسط حالة من التركيز والإنصات، لما أظهره المتسابق من جودة التجويد وتمكن واضح من المقامات القرآنية.

برنامج لاكتشاف مواهب التلاوة في مصر

يواصل البرنامج رحلته في اكتشاف أصوات جديدة في عالم التجويد والترتيل، ويُذاع عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، وذلك مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف موهبة تتنافس في دولة التلاوة

شهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.

ويأتي البرنامج ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز العلماء والقراء في العالم الإسلامي:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

لجنة تحكيم تضم أسماء بارزة في العالم الإسلامي

يستضيف البرنامج عددًا من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، من بينهم:

الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة – عضو هيئة كبار العلماء

القارئ الشيخ أحمد نعينع

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز ضخمة ودعم للمواهب

يرصد البرنامج جوائز مالية بإجمالي 3.5 مليون جنيه، يحصل خلالها الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يحصل الفائزان على:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما

إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل

تصفيات دقيقة واختيار أفضل 32 موهبة

مرت التصفيات بمراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة لخوض المنافسات النهائية، وذلك تحت إشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.