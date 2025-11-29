قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا "التآمر على أمن الدولة"
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
الصيرفي رئيسًا.. ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي

محمود زيدان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ، برئاسة المستشار رشدي بركات، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فوز جمال الصيرفي، برئاسة نادي بيلا الرياضي بحصوله على 1353 صوتًا.

غالي نائبًا والنشيلي أمينًا للصندوق 

وفاز إيهاب غالي بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 1445 صوتًا، والمحاسب حسام النشيلي بمنصب أمين الصندوق، بحصوله على 1346 صوتًا.

الفائزون «فوق السن»

وفاز بمقاعد عضوية مجلس الإدارة «فوق السن» كل من: أحمد رجب الكدن، بحصوله على 1722 صوتًا، وأحمد عبد الحليم البيومي بحصوله على 1639 صوتًا، وباسم محمد علي عامر، بحصوله على 1566 صوتًا، ومحمد سعد هشهش بحصوله على 1526 صوتًا، ورفعت محمد رجب بحصوله على 1254 صوتًا.

الفائزان بالعضوية «تحت السن»

 كما فاز بمقعدي العضوية «تحت السن»: عمار خالد عبد الحليم حسن كريم بحصوله على 2004 أصوات، ومحمد عادل مصطفى الجندي، بحصوله على 1969 صوتًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد السماحي، مدير إدارة الشباب والرياضة ببيلا.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت بلغ 4178 عضوًا، حضر منهم 2961 عضوًا، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 2545 صوتًا، والباطلة 416 صوتًا.

الفائزون بعضوية مجلس الإدارة 
كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ نادي بيلا الرياضي جمال الصيرفي حسام النشيلي

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

