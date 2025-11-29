الصيرفي رئيسًا.. ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ، برئاسة المستشار رشدي بركات، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فوز جمال الصيرفي، برئاسة نادي بيلا الرياضي بحصوله على 1353 صوتًا.

غالي نائبًا والنشيلي أمينًا للصندوق

وفاز إيهاب غالي بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 1445 صوتًا، والمحاسب حسام النشيلي بمنصب أمين الصندوق، بحصوله على 1346 صوتًا.

الفائزون «فوق السن»

وفاز بمقاعد عضوية مجلس الإدارة «فوق السن» كل من: أحمد رجب الكدن، بحصوله على 1722 صوتًا، وأحمد عبد الحليم البيومي بحصوله على 1639 صوتًا، وباسم محمد علي عامر، بحصوله على 1566 صوتًا، ومحمد سعد هشهش بحصوله على 1526 صوتًا، ورفعت محمد رجب بحصوله على 1254 صوتًا.

الفائزان بالعضوية «تحت السن»

كما فاز بمقعدي العضوية «تحت السن»: عمار خالد عبد الحليم حسن كريم بحصوله على 2004 أصوات، ومحمد عادل مصطفى الجندي، بحصوله على 1969 صوتًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وطاهر الخولي، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد السماحي، مدير إدارة الشباب والرياضة ببيلا.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت بلغ 4178 عضوًا، حضر منهم 2961 عضوًا، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 2545 صوتًا، والباطلة 416 صوتًا.