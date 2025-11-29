قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قراءتك جميلة وصوتك قوي.. لجنة دولة التلاوة تشيد بآداء خالد عطية

منار عبد العظيم

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" إشادة واضحة بالمتسابق خالد عطية عبد الخالق بعد قراءته المميزة، حيث قالت لجنة التحكيم تعليقًا على أدائه:"قراءتك جميلة.. صوتك قوي وثابت وراسي.. أحسنت وربنا يفتح عليك"،

وذلك وسط حالة من الهدوء والوقار التي رافقت لحظة تقييمه، لما أظهره من جودة في الأداء وحضور صوتي مميز.

منصة لاكتشاف أصوات قرآنية جديدة

يواصل البرنامج تقديم مواهب صاعدة في التجويد والترتيل، ويُعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، مساء الجمعة والسبت أسبوعيًا.

14 ألف متقدم في سباق الوصول إلى الأفضل

بلغ عدد المتقدمين لاختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من أبرز العلماء والقراء:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

مشاركة قمم دينية وقراء عالميين

يستضيف البرنامج أيضًا عددًا من كبار العلماء والمقرئين في العالم الإسلامي، من بينهم:
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،
الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية،
فضيلة الدكتور علي جمعة،
القارئ الشيخ أحمد نعينع،
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،
الشيخ جابر البغدادي،
بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،
والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

3.5 مليون جنيه جوائز.. ومسار مهني يليق بحملة القرآن

يرصد البرنامج جوائز بإجمالي 3.5 مليون جنيه، يحصل خلالها الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.
كما يُسجَّل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما ويُذاع على قناة مصر قرآن كريم، ويُشرفان بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان القادم.

رحلة تصفية دقيقة حتى الوصول إلى 32 متسابقًا

شهدت مراحل التصفيات منافسة قوية انتهت باختيار أفضل 32 موهبة لخوض التحديات النهائية، بإشراف لجنة علمية متخصصة بوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبدالرحمن، ويُعد "دولة التلاوة" واحدًا من أهم البرامج الهادفة إلى إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ مكانة مصر التاريخية كمنارة للقرآن الكريم وعلومه.

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية

الرئيس السيسي

برلماني:حديث الرئيس يكشف رؤية شاملة للإصلاح ويعزز ثقة المصريين في مسار الدولة واستقرارها

مجلس النواب

برلمانية تطالب بتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

