قراءتك جميلة وصوتك قوي.. لجنة دولة التلاوة تشيد بآداء خالد عطية

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" إشادة واضحة بالمتسابق خالد عطية عبد الخالق بعد قراءته المميزة، حيث قالت لجنة التحكيم تعليقًا على أدائه:"قراءتك جميلة.. صوتك قوي وثابت وراسي.. أحسنت وربنا يفتح عليك"،

وذلك وسط حالة من الهدوء والوقار التي رافقت لحظة تقييمه، لما أظهره من جودة في الأداء وحضور صوتي مميز.

منصة لاكتشاف أصوات قرآنية جديدة

يواصل البرنامج تقديم مواهب صاعدة في التجويد والترتيل، ويُعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، مساء الجمعة والسبت أسبوعيًا.

14 ألف متقدم في سباق الوصول إلى الأفضل

بلغ عدد المتقدمين لاختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتكون لجنة التحكيم من نخبة من أبرز العلماء والقراء:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

مشاركة قمم دينية وقراء عالميين

يستضيف البرنامج أيضًا عددًا من كبار العلماء والمقرئين في العالم الإسلامي، من بينهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية،

فضيلة الدكتور علي جمعة،

القارئ الشيخ أحمد نعينع،

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،

الشيخ جابر البغدادي،

بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،

والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

3.5 مليون جنيه جوائز.. ومسار مهني يليق بحملة القرآن

يرصد البرنامج جوائز بإجمالي 3.5 مليون جنيه، يحصل خلالها الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يُسجَّل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما ويُذاع على قناة مصر قرآن كريم، ويُشرفان بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان القادم.

رحلة تصفية دقيقة حتى الوصول إلى 32 متسابقًا

شهدت مراحل التصفيات منافسة قوية انتهت باختيار أفضل 32 موهبة لخوض التحديات النهائية، بإشراف لجنة علمية متخصصة بوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبدالرحمن، ويُعد "دولة التلاوة" واحدًا من أهم البرامج الهادفة إلى إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ مكانة مصر التاريخية كمنارة للقرآن الكريم وعلومه.