ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو

المطربة العالمية ليز ميتشل
المطربة العالمية ليز ميتشل
محمد شحتة

قالت المطربة العالمية ليز ميتشل، إنها سعيدة جدًا بزيارتها لمصر، مؤكدة أن هذه هي زيارتها الثانية للبلاد، وأعربت عن إعجابها الشديد بشرم الشيخ وجو مصر الهادئ والودود، مضيفة أن جمال المكان وروح سكانه يجعل الزائر يشعر بالسلام والفرح.

وأضافت ليز ميتشل خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن شعورها في مصر يشبه الشعور بالعودة إلى المنزل، حيث يرحب بها الجميع بحرارة ويجعلها تشعر وكأنها في بيتها الثاني.

وأوضحت الفنانة العالمية أن ما يميز فرقة "بوني آم" عن غيرها من الفنانين هو الروح والطاقة الخاصة في موسيقاهم، والتي تمزج بين الريغي والبوب بطريقة فريدة ومختلفة عن باقي الفرق.

وأكدت أن موسيقاهم تتمتع بطابع مميز يجعلها تبرز بين الفنانين الآخرين، رغم الإعجاب الكبير بالموسيقى العالمية عمومًا.

وتحدثت ليز ميتشل عن العام الذهبي للفرقة، وهو عام 1978، قائلة إنه كان أكبر نجاح لهم، إذ حققوا خمسة أغانٍ ضمن أفضل عشرة على ألبوم واحد، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي فنان آخر في ذلك الوقت.

وأوضحت أن هذا النجاح منحهم الاعتراف العالمي، ليس فقط في أوروبا، بل حتى في روسيا، حيث تم دعوتهم لإحياء عروض في عام 1978.

وأضافت أن الفرقة قدمت عروضًا للعديد من الشخصيات الملكية، بما في ذلك ملكة إنجلترا، مؤكدة أن عام 1978 كان الأهم والأبرز في تاريخ فرقة "بوني آم".

