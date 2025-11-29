هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد في القاهرة بعد تولّي مصر رئاسة الجمعية البرلمانية برئاسة النائب محمد أبو العينين يعكس صورة حضارية عن مصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن النائب أبو العينين أكد خلال كلمته على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، عارضا على المشاركين من 30 دولة رؤية مصر بشأن القضية بأنه لا تنازل عن السلام العادل للقضية الفلسطينية.

وتابع النحاس: في سبتمبر الماضي خرج اجتماع الجمعية البرلمانية بتوصيات وإشادة بالوساطة المصرية في حل القضية الفلسطينية واستضافة قمة السلام بشرم الشيخ.

واختتم قائلا: البرلمانات الأوروبية بدأت تتغير في وجهة نظرها تجاه القضية الفلسطينية، ما يؤكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز دور مصر في حل الازمة الفلسطينية.