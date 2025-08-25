قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد بشأن الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد بشأن الـ 24 ساعة القادمة
حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد بشأن الـ 24 ساعة القادمة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 32 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 25

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 19

كاترين 32 16

الطور 34 27

طابا 34 26

الطقس في مصر

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 32 25

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 36 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 38 29

حلايب 36 28

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادي الجديد 41 29

أبو سمبل 41 30

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 43 33

الرياض 44 30

المنامة 41 33

أبوظبي 42 31

الدوحة 43 33

الكويت 47 33

دمشق 35 19

بيروت 32 27

عمان 30 19

القدس 30 20

غزة 31 25

بغداد 43 29

مسقط 34 28

صنعاء 24 13

الخرطوم 33 24

طرابلس 33 25

تونس 37 25

الجزائر 34 26

الرباط 26 19

نواكشوط 37 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 29 16

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 30 22

نيودلهي 31 26

جاكرتا 34 22

بكين 31 21

كوالالمبور 35 25

طوكيو 34 26

أثينا 31 21

روما 31 20

باريس 27 17

مدريد 35 22

برلين 22 13

لندن 26 15

مونتريال 21 14

موسكو 15 07

نيويورك 28 18

واشنطن 30 19

أديس أبابا 20 13

