حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد بشأن الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 32 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 25

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 19

كاترين 32 16

الطور 34 27

طابا 34 26

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 32 25

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 36 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 38 29

حلايب 36 28

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادي الجديد 41 29

أبو سمبل 41 30

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 43 33

الرياض 44 30

المنامة 41 33

أبوظبي 42 31

الدوحة 43 33

الكويت 47 33

دمشق 35 19

بيروت 32 27

عمان 30 19

القدس 30 20

غزة 31 25

بغداد 43 29

مسقط 34 28

صنعاء 24 13

الخرطوم 33 24

طرابلس 33 25

تونس 37 25

الجزائر 34 26

الرباط 26 19

نواكشوط 37 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 29 16

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 30 22

نيودلهي 31 26

جاكرتا 34 22

بكين 31 21

كوالالمبور 35 25

طوكيو 34 26

أثينا 31 21

روما 31 20

باريس 27 17

مدريد 35 22

برلين 22 13

لندن 26 15

مونتريال 21 14

موسكو 15 07

نيويورك 28 18

واشنطن 30 19

أديس أبابا 20 13