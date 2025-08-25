قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمود القيّاتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة ارتفاع مؤقتة خلال اليومين الماضيين.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح القيّاتي أن القاهرة الكبرى سجلت خلال يومي السبت والأحد الماضيين درجات حرارة عظمى تراوحت بين 37 و38 درجة مئوية في الظل، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة زاد من الإحساس بحرارة الطقس، ليصل الشعور الفعلي إلى نحو 40 درجة، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الأجواء بدأت تعود إلى طبيعتها اعتبارًا من اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية، مع بقاء نسب الرطوبة المرتفعة، مما يجعل الإحساس بدرجة الحرارة الفعلية يقارب 37 درجة.

 ووصف هذه الأجواء بأنها "صيفية معتادة".

وفيما يتعلق بانتهاء فصل الصيف، لفت القيّاتي إلى أن الصيف ينتهي فلكيًا في 21 أو 22 سبتمبر المقبل، غير أن بدايات فصل الخريف غالبًا ما تحمل سمات صيفية.

أما بشأن حالة الطقس على السواحل، فقد حذّر القيّاتي المصطافين من اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

وأشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج حاجز الـ3 أمتار، داعيًا إلى توخي الحذر، بينما تسود حالة من الاستقرار والاعتدال في حركة الأمواج بسواحل البحر الأحمر.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبري نسب الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وزير الكهرباء

تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الجلوس الغلط.. تجنب مشكلات صحية تواجهك لهذا السبب

الذهب والدولار

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

وزير خارجية زامبيا

وزير خارجية زامبيا: اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء جاء في وقته

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد