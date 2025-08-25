الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا

أكد الدكتور محمود القيّاتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة ارتفاع مؤقتة خلال اليومين الماضيين.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح القيّاتي أن القاهرة الكبرى سجلت خلال يومي السبت والأحد الماضيين درجات حرارة عظمى تراوحت بين 37 و38 درجة مئوية في الظل، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة زاد من الإحساس بحرارة الطقس، ليصل الشعور الفعلي إلى نحو 40 درجة، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الأجواء بدأت تعود إلى طبيعتها اعتبارًا من اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية، مع بقاء نسب الرطوبة المرتفعة، مما يجعل الإحساس بدرجة الحرارة الفعلية يقارب 37 درجة.

ووصف هذه الأجواء بأنها "صيفية معتادة".

وفيما يتعلق بانتهاء فصل الصيف، لفت القيّاتي إلى أن الصيف ينتهي فلكيًا في 21 أو 22 سبتمبر المقبل، غير أن بدايات فصل الخريف غالبًا ما تحمل سمات صيفية.

أما بشأن حالة الطقس على السواحل، فقد حذّر القيّاتي المصطافين من اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

وأشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج حاجز الـ3 أمتار، داعيًا إلى توخي الحذر، بينما تسود حالة من الاستقرار والاعتدال في حركة الأمواج بسواحل البحر الأحمر.