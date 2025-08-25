قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد البلاد اليوم الاثنين تحسنا في الأحوال الجوية، وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد كان هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وصلت لـ 37 و38 درجة، ولكن اليوم هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وستكون بين الـ 34 و35 درجة.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، وأنه خلال ساعات الصباح هناك سحب على محافظات ومدن الساحل الشمالي، وها ينتج عنها تحسن نسبي في درجات الحرارة.

تحسن في الأحوال الجوية

 

وأشار إلى أن فترة الليل هناك نشاط ريح وهو ما يجعل المواطنين تشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية.

الأرصاد

وأوضح: "ابتداء من اليوم، تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، لتنخفض وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة في الظل، ومع استمرار نسب الرطوبة، سيكون الإحساس بها حوالي 37 درجة، وهي أجواء صيفية معتادة."

وأشار القيّاتي إلى أن فصل الصيف سينتهي فلكيًا يوم 21 أو 22 سبتمبر، لكن الجزء الأول من فصل الخريف عادة ما يحمل سمات صيفية.


وحول حالة الملاحة البحرية، حر القياتي المصطافين من استمرار ارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة.

كما أشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج 3 أمتار، مما يستدعي الحيطة والحذر. في المقابل، أكد أن سواحل البحر الأحمر تشهد استقرارًا واعتدالًا في حركة الأمواج.
 

حالة البحر المتوسط


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر


بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس


أما حالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متأر والرياح السطحية شمالية غربية.


درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علاج وصيانة المقتنيات الأثرية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

زاهى حواس

رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

