3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو

تشهد البلاد اليوم الاثنين تحسنا في الأحوال الجوية، وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد كان هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وصلت لـ 37 و38 درجة، ولكن اليوم هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وستكون بين الـ 34 و35 درجة.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، وأنه خلال ساعات الصباح هناك سحب على محافظات ومدن الساحل الشمالي، وها ينتج عنها تحسن نسبي في درجات الحرارة.

تحسن في الأحوال الجوية

وأشار إلى أن فترة الليل هناك نشاط ريح وهو ما يجعل المواطنين تشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية.

الأرصاد

وأوضح: "ابتداء من اليوم، تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، لتنخفض وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة في الظل، ومع استمرار نسب الرطوبة، سيكون الإحساس بها حوالي 37 درجة، وهي أجواء صيفية معتادة."

وأشار القيّاتي إلى أن فصل الصيف سينتهي فلكيًا يوم 21 أو 22 سبتمبر، لكن الجزء الأول من فصل الخريف عادة ما يحمل سمات صيفية.



وحول حالة الملاحة البحرية، حر القياتي المصطافين من استمرار ارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة.

كما أشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج 3 أمتار، مما يستدعي الحيطة والحذر. في المقابل، أكد أن سواحل البحر الأحمر تشهد استقرارًا واعتدالًا في حركة الأمواج.



حالة البحر المتوسط



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر



بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس



أما حالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متأر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30