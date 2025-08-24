الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من غد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة 37 درجة مئوية في الظل، بينما وصلت المحسوسة مع الرطوبة إلى نحو 40 درجة.

وأوضحت شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن درجات الحرارة ستشهد اعتبارًا من الغد انخفاضًا تدريجيًا لتتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أن مصر تستعد لدخول فصل الخريف في 20 سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الأجواء ستبقى مستقرة خلال الأيام العشرة القادمة، مع احتمالية ظهور سحب منخفضة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مشيرة إلى عدم وجود موجات حارة طويلة متوقعة في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، حذرت شاكر من اضطراب البحر المتوسط غدًا خاصة أمام شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث من المنتظر أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

وأكدت على أهمية التزام المصطافين بتعليمات الإنقاذ ورفع الرايات التحذيرية حفاظًا على سلامتهم.