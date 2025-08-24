الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد موجات حارة طويلة متوقعة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ10 أيام المقبلة مع فرص لظهور السحب المنخفضة.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين كانت قد شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة وصلت خلاله العظمى بالقاهرة إلى 37 درجة مئوية في الظل، ومع ارتفاع نسب الرطوبة المحسوسة بلغت ما بين 39 و40 درجة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك إضطراب في حركة الملاحة في البحر المتوسط، مؤكدة أنه سيكون هناك ارتفاعا في الأمواج وستصل ما بين مترين إلى 3 أمتار.

وأشارت إلى أنه بدءا من الغد سيطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة لتتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، لتعود الأجواء إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.