حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلآ طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية غدا

توجد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة احيانآ على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

طقس حار

كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية احيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما حالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متأر والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس حار

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 34 26

طابا 34 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

طقس حار

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 39 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 40 28

أبو سمبل 43 30

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 42 30

الرياض 44 29

المنامة 42 34

أبو ظبي 42 32

الدوحة 45 33

الكويت 47 32

دمشق 37 19

بيروت 31 26

عمان 32 20

القدس 31 20

غزة 32 25

بغداد 45 30

مسقط 35 32

صنعاء 24 15

الخرطوم 31 24

طرابلس 33 25

تونس 34 24

الجزائر 31 26

الرباط 26 18

نواكشوط 35 27

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 16

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 30 23

نيودلهي 31 26

جاكرتا 32 23

بكين 30 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 37 26

أثينا 32 23

روما 31 19

باريس 27 15

مدريد 34 20

برلين 21 12

لندن 27 16

مونتريال 24 17

موسكو 16 09

نيويورك 27 19

واشنطن 28 18

أديس أبابا 21 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

