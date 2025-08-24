آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس

تشهد حالة الطقس ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة اليوم الأحد، وخلال الأيام الماضية، نتيجة موجة حارة سريعة سيطرت على البلاد مؤخراً بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

تشهد حالة الطقس ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليصبح شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب، ليلًا وفي الصباح الباكر.

موعد انكسار الموجة الحارة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بدءاً من غداً الأثنين 25 أغسطس حيث تنكسر الموجة الحارة التي شهدتها الأيام الماضية، لتصبح تلك آخر موجة حارة في أغسطس2025.

حالة الطقس غداً الأثنين

ويشهد طقس غدًا الاثنين انخفاض في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية( 31-32) والقاهرة الكبرى والوجه البحري( 34-35) وجنوب البلاد( 36-41).

حالة الطقس اليوم

انخفاض الحرارة 3درجات

الكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنه بدءا من غدا الأثنين تنخفض درجات الحرارة عن اليوم من درجتين إلى 3 درجات، وترجع العظمي فى القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتستمر حتي نهايات الأسبوع.

آخر موجة حارة في أغسطس

وفي بشرى سارة للمواطنين، صرحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الأجواء الحالية مستقرة، ولا توجد أي ظواهر جوية غير معتادة خلال هذه الفترة.

وأضافت أن البلاد لن تتأثر بموجات شديدة الحرارة طويلة المدى حتى نهاية أغسطس، كما حدث في الفترات الماضية التي شهدت درجات حرارة غير مسبوقة.

حالة الطقس غدا



درجات الحرارة غداً الأثنين